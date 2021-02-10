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10.02.2021 13:25
Рубрика: Общество

Достать историю со дна

В Рыбинске появится интерактивный музей волжской Атлантиды
Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 28(8379)
На Рыбинском водохранилище в Ярославской области проводят четвертый этап проекта "Затопленные святыни Мологского края".
Во время погружений дайверы делают тысячи фото- и видеокадров того, что удается найти на дне. Фото: Департамент туризма Ярославской области Во время погружений дайверы делают тысячи фото- и видеокадров того, что удается найти на дне. Фото: Департамент туризма Ярославской области
Во время погружений дайверы делают тысячи фото- и видеокадров того, что удается найти на дне. Фото: Департамент туризма Ярославской области

Напомним, первый проходил в 2017 году. Тогда разведывательно-водолазная команда под руководством известного подводного исследователя Константина Богданова нашла место, где когда-то располагалась усадьба Мусиных-Пушкиных Иловна (граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин открыл для соотечественников известнейший памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве". - Прим. ред.). Причем нашли не только груды кирпичей и тротуарную плитку, но и совершенно целую набережную, где усадьба примыкала. Сохранились все портики, которые можно видеть на старых фотографиях. Это был единый ансамбль, в 1909 году перестроенный известным петербургским архитектором Александром Таманяном.

Фото: Музей Мологского края
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Кроме Иловны, исследователи погружались к усадьбе Мусиных-Пушкиных Борисоглеб, а также изучали территорию древнего монастыря Югская Дорофеева пустынь. Причем все работы проводятся исключительно зимой, потому что это самое подходящее время для погружений на Рыбинском водохранилище: не мешают волны, по льду легко добраться до нужного места, а самое главное - в воде нет микроорганизмов, которые летом серьезно ухудшают видимость.

В этом году объектом обследования стало затопленное село Ветрено (Ветрино). По словам Дмитрия Радченко, руководителя межрегиональной общественной организации "Третий Рим", ставшей соорганизатором экспедиции, в Ветрене было два каменных храма. Фундамент одного из них - Покрова Пресвятой Богородицы - дайверы обнаружили во время предыдущих экспедиций, а в этот раз искали остатки второго храма - во имя Святителя Николая Чудотворца.

- Пока не нашли, но проведенные обследования сузили круг поиска, - рассказал Радченко.

Участники проекта говорят, что главный результат таких экспедиций - работы со старинными фотографиями, изучения архивных документов, разговоров с местными жителями - воссоздание истории населенных пунктов, разрушенных и затопленных в начале 1940-х годов.

Фото: Егор Михайлов/РГ
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- Во время погружений мы делаем тысячи фото- и видеокадров того, что удается найти на дне, - поясняет Константин Богданов. - Потом с помощью современных технологий трехмерного моделирования накладываем их на архивные фотографии объектов и создаем 3d-модели. Точно привязываем их к картам местности. Это позволяет сравнить то, что было, с тем, что есть сейчас. И даже совершить виртуальную экскурсию вокруг и внутри затопленных святынь.

По информации Русского географического общества, на основе этих материалов в 2021 году в Рыбинске будет создан интерактивный музей истории Рыбинского водохранилища, где можно будет совершить виртуальную экскурсию по дну рукотворного моря. На реализацию задуманного средства выделил Фонд президентских грантов. К слову, проект "Затопленные святыни Мологского края" в 2018 году получил премию Русского географического общества в номинации "Лучший исследовательский проект".

Справка "РГ"

Молого-Шекснинское междуречье было затоплено в результате строительства Рыбинского и Угличского гидроузлов и наполнения чаши Рыбинского водохранилища (с 1941 по 1947 год). На дне рукотворного моря оказались 740 населенных пунктов, крупнейший из которых - город Молога, три монастыря, более 50 церквей и кладбищ при них, 80 тысяч гектаров уникальных заливных лугов, почти столько же пахотных земель, 250 тысяч гектаров лесов. На новые места были переселены около 130 тысяч человек.

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