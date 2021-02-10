Видео: любители зимней рыбалки утопили машину в полынье

Одной из загадочных черт русского народа, абсолютно непонятных иностранцам даже после многих лет жизни у нас, является любовь к зимней рыбалке, опасному виду досуга, чреватому неприятностями, опасностями, а то и несчастными случаями. То в полынью кто-нибудь провалится при 20 градусах ниже нуля, то на льдине кого унесет в открытое море, а уж про простуды и обморожения и говорить нечего.

Абсолютно предсказуемым в рамках этой печальной тенденции смотрится трагикомический случай, произошедший на днях в Юго-Западной бухте близ Советской Гавани (Хабаровский край). По непонятной причине в полынью провалилась машина одного из любителей зимней рыбалки. На выручку бросились все, кто был вокруг (и как это лед под ними не треснул?) и попытались вытянуть ее вручную, как в сказке про репку. Затем подключили и бывший поблизости внедорожник.

"И раз, и два! Тянем-потянем!" Вроде всё делали так, как надо, но, увы, не справились. Будь у полыньи потверже кромка, наверное, можно было бы сантиметр за сантиметром вытянуть автомобиль на сушу, но лед под тяжестью машины крошился до тех пор, пока полузатонувший кузов легковушки не оказался полностью под водой. Тут мужество покинуло самых упорных и настойчивых. Еле успели отцепить трос от внедорожника, иначе и его бы утянуло...