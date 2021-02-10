Горы мусора уже 10 лет лежат в двух километрах от Нижегородского кремля. Фото: Антон Дерябин/РГ

Напомним, тогда многомиллионные штрафы выставили... самим дачникам, допустившим захламление территории СНТ. Ранее (в номере от 22 февраля 2018 года) "РГ-Неделя" писала, что к 2015 году "черные" операторы завалили мусором 7 из 15 гектаров площади садоводческого товарищества. А началось все с того, что шестнадцать лет назад один из нижегородцев купил в "Роднике" несколько участков, граничащих с улицей Чачиной - практически в центре города. И, по словам соседей, превратил их в платный склад мусора. На жалобы реагировал так: "Мне надо выравнивать рельеф!" (участки расположены на склонах оврага. - Прим. ред.). К 2008 году мусора стало так много, что он начал переваливаться к соседям.

Нарушителя осудили, но потом амнистировали. На его место пришел другой такой же предприимчивый, и гора мусора продолжила расти: хлам сгружали в бывшем СНТ (юридически его нет с 2017 года) уже с трех сторон.

Между тем и после введения режима ЧС владельцы участков в "Роднике" по-прежнему не верят в скорое разрешение вопроса.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, ликвидация свалки планируется в рамках федерального проекта "Чистая страна" (нацпроект "Экология"). Поручено организовать разработку соответствующего проекта, уточнить размер причиненного вреда. Работы по исполнению протокольного решения уже начаты. Предварительный срок разработки проектно-сметной документации - 1 марта 2022 года. Но начать разработку проекта будет возможно только после передачи участков в собственность органов власти.

В связи с последним пунктом у владельцев участков в "Роднике" появились вопросы.

- В эфире одного из телеканалов министр экологии области сказал, что надо искать владельцев участков. А что нас искать? - удивляется Мария Дудинская. - По-моему, информация о нас есть уже чуть ли не во всех органах - за десять лет мы написали свыше 70 обращений во все инстанции. И получали отписки.

Другой владелец - Мария Мамотова - сомневается, что в ближайшие годы свалку можно ликвидировать.

- Как они собираются вывозить мусор общим объемом с девятиэтажный дом? - задается вопросом она. - Раньше надо было думать. Прежде чем объявлять о ЧС и изъятии участков, могли бы просто поговорить с собственниками, прислать официальные письма с указанием суммы и с предложением решить в суде разногласия. Мы хотим жить в правовом поле.

По мнению дачников, есть два способа решения вопроса. Первый - дать возможность какому-нибудь честному предпринимателю выкупить эти земли и сменить их назначение. Тогда он благоустроит территорию в счет будущей прибыли. Второй - предоставить собственникам другой участок рядом с городом.

Кстати

Сейчас, по словам исполняющего обязанности прокурора Нижнего Новгорода Александра Жирова, в отношении лиц, виновных в организации незаконной свалки, рассматривается уголовное дело.