Команда "ОПТУ Кузбасса" завоевала Кубок СФО по мини-хоккею с мячом

Команда Объединенного Производственно транспортного управления Кузбасса компании "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) стала победительницей состоявшегося в Ленинске-Кузнецком 6-7 февраля 2021 года Кубка Сибирского федерального округа по мини-хоккею с мячом среди ветеранов, посвященного 300-летию Кузбасса.

Турнир такого ранга проводится с 2011 года. В этот раз в "Ледовый дворец" приехали пять сибирских команд - "Ветераны Красноярска", "Ветераны Кемерово", "Ветераны Новосибирска", "Ветераны Алтая" (г. Горно-Алтайск), "Полярник" (г. Абакан). И на правах хозяев приняла участие команда "ОПТУ Кузбасса". На официальной церемонии открытия участников и болельщиков тепло поприветствовал министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус. Сам в недавнем прошлом известный игрок в хоккей с мячом, главный тренер ХК "Кузбасс" и сборной России, Сергей Анатольевич был рад увидеться со многими ветеранами-хоккеистами, знакомыми по играм в командах мастеров. Он высоко оценил уровень организации турнира и выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии этого вида спорта в регионе.

Сами соревнования проходили в напряженной борьбе. И тем весомей успех команды "ОПТУ Кузбасса", сумевшей одержать победы над всеми без исключения соперниками. Как признаются сами игроки, наиболее сложным оказался последний матч с командой "Ветераны Алтая". Сказывалась накопившаяся усталость, и в начале игры неуступчивые соперники даже вели в счете. Но в итоге ленинск-кузнечане переломили ход игры, завершив ее со счетом 10:6. Алтайцы стали бронзовыми призерами, а "серебро" у сильной команды "Ветераны Кемерово", проигравшей только победителям Кубка - "ОПТУ Кузбасса".

Одним из главных авторов победы в турнире является вратарь команды-чемпиона Илья Верчук. На родном предприятии он трудится механиком службы подвижного состава. А место в воротах четыре года назад занял случайно.

- Я с детства увлекался игровыми видами спорта - футболом, волейболом, - рассказывает Илья Верчук. - Когда пришел работать в ПТУ, у них не было вратаря по хоккею с мячом. Предложили попробовать. Получилось. Так теперь и стою. Команда у нас достаточно возрастная, но хорошо сыгранная. Даже есть матера спорта. Огромная благодарность руководству предприятия во главе с Юрием Дмитриевичем Приступой за постоянную поддержку. Обеспечивают экипировкой, арендуют площадки для тренировок, болельщиков всегда приглашают. Это создает хороший командный дух и в спорте и в работе.

Прошедший Кубок СФО команда Объединенного ПТУ Кузбасса расценивает еще и как своеобразную контрольную тренировку перед традиционным турниром по хоккею с мячом среди предприятий, входящих в блок "Логистика" Сибирской угольной энергетической компании. В конце февраля эти соревнования состоятся прямо на льду озера Байкал и будут посвящены 20-летию СУЭК. В целом, только в этом месяце в компании "СУЭК-Кузбасс" в рамках акции "СУЭК: 20 лет творим добро" пройдет сразу несколько крупных спортивных соревнований. В том числе традиционная зимняя спартакиада среди предприятий компании "СУЭК-Кузбасс" по восьми видам спорта, зимнее первенство по футболу, турнир по хоккею на валенках среди руководящего состава компании "СУЭК-Кузбасс".

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс