Омский Левша издал Достоевского в миниатюре

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко вновь решил удивить мир новыми работами. На сей раз это микрокниги "Записки из Мертвого дома", "Преступление и наказание", а также томик из семидесяти рукописных иллюстраций к произведениям Федора Достоевского.
Размер страниц и иллюстраций микрокниг Коненко — два на три сантиметра. Фото: из личного архива Анатолия Коненко
Выход в свет приурочен к юбилею великого писателя, который мировая общественность отметит в этом году. Размеры томиков составляют 55х60 и 22х30 миллиметров, поэтому читать их можно только с помощью лупы.
Тем не менее издания содержат полный текст произведений. А все крошечные иллюстрации выполнены вручную. Новые произведения Анатолия Коненко пополнят фонды Литературного музея имени Достоевского и научной библиотеки имени Пушкина.