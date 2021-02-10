Омский Левша издал Достоевского в миниатюре

Омский микроминиатюрист Анатолий Коненко вновь решил удивить мир новыми работами. На сей раз это микрокниги "Записки из Мертвого дома", "Преступление и наказание", а также томик из семидесяти рукописных иллюстраций к произведениям Федора Достоевского.

Размер страниц и иллюстраций микрокниг Коненко — два на три сантиметра. Фото: из личного архива Анатолия Коненко