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10.02.2021 12:32
Рубрика: Экономика

В Новосибирске закроют территориальное управление Минобрнауки РФ

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
В Министерстве науки и высшего образования РФ приняли решение закрыть новосибирское территориальное управление ведомства. Как рассказал "РГ" заместитель федерального министра Петр Кучеренко во время рабочего визита в Новосибирск, такое решение принято в связи с ситуацией, сложившейся вокруг зарплат ученых Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН.

О сравнительно низких окладах в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию рассказала старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина. Она вместе с двумя коллегами за работу в области терапии раковых заболеваний была удостоена премии президента для молодых ученых. Но отметила, что вопреки указу трехлетней давности о доведении зарплат ученых до уровня в 200 процентов от средней зарплаты по региону, за декабрь получила лишь 36 тысяч рублей.

Фото: Вести.Ru
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- Действительно, согласно запрошенной нами информации по лаборатории индуцированных клеточных процессов, у Анастасии Сергеевны по данным за прошлый год средняя зарплата составила порядка 44 тысяч рублей в месяц, - отметил Петр Кучеренко. - Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Новосибирской области составляет 33,7 тысячи рублей, соответственно эту цифру умножаем на два и получаем ожидаемую зарплату специалиста - 67,4 тысячи рублей.

В том, почему конкретный научный сотрудник и ряд ее коллег получает оклад ниже установленного в президентском указе размере, теперь будут разбираться не только Минобрнауки, но и Минфин России. По словам Петра Кучеренко, завтра в институт приезжает комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности, она должна оценить расход средств, поступавших в распоряжение ИЦиГ СО РАН.

- Согласно нашей информации, все обязательства в части (федерального. - прим. ред.) - финансирования выполнены, - подчеркнул Петр Кучеренко. - Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события, тем более что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы, и территориальное управление Минобрнауки будет ликвидировано.

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При этом Новосибирская область отнюдь не единственная, где есть проблемы с уровнем зарплат ученых. В качестве примера Петр Кучеренко привел Республику Алтай, Республику Бурятия, Карелию, Дагестан и Костромскую область.

Он пояснил, что согласно отчетам, средняя зарплата в этих регионах может превышать 190 процентов от средней по региону, то есть действительно приближаться к цифрам, отмеченным в президентском указе. Однако если рассматривать конкретные случаи, научный сотрудник может получать гораздо меньше средних по отрасли показателей.

В регионах Экономика Работа Зарплата Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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