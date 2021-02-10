В Новосибирске закроют территориальное управление Минобрнауки РФ

О сравнительно низких окладах в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию рассказала старший научный сотрудник института Анастасия Проскурина. Она вместе с двумя коллегами за работу в области терапии раковых заболеваний была удостоена премии президента для молодых ученых. Но отметила, что вопреки указу трехлетней давности о доведении зарплат ученых до уровня в 200 процентов от средней зарплаты по региону, за декабрь получила лишь 36 тысяч рублей.

- Действительно, согласно запрошенной нами информации по лаборатории индуцированных клеточных процессов, у Анастасии Сергеевны по данным за прошлый год средняя зарплата составила порядка 44 тысяч рублей в месяц, - отметил Петр Кучеренко. - Среднемесячный доход от трудовой деятельности в Новосибирской области составляет 33,7 тысячи рублей, соответственно эту цифру умножаем на два и получаем ожидаемую зарплату специалиста - 67,4 тысячи рублей.

В том, почему конкретный научный сотрудник и ряд ее коллег получает оклад ниже установленного в президентском указе размере, теперь будут разбираться не только Минобрнауки, но и Минфин России. По словам Петра Кучеренко, завтра в институт приезжает комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности, она должна оценить расход средств, поступавших в распоряжение ИЦиГ СО РАН.

- Согласно нашей информации, все обязательства в части (федерального. - прим. ред.) - финансирования выполнены, - подчеркнул Петр Кучеренко. - Министерство не снимает с себя ответственности за произошедшие события, тем более что в Новосибирске у нас находится территориальное управление министерства. Мы уже сделали определенные кадровые выводы, и территориальное управление Минобрнауки будет ликвидировано.

При этом Новосибирская область отнюдь не единственная, где есть проблемы с уровнем зарплат ученых. В качестве примера Петр Кучеренко привел Республику Алтай, Республику Бурятия, Карелию, Дагестан и Костромскую область.

Он пояснил, что согласно отчетам, средняя зарплата в этих регионах может превышать 190 процентов от средней по региону, то есть действительно приближаться к цифрам, отмеченным в президентском указе. Однако если рассматривать конкретные случаи, научный сотрудник может получать гораздо меньше средних по отрасли показателей.