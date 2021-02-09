СК проверит зарплаты новосибирских ученых, пожаловавшихся президенту

Следователи начали проверку после обращения к президенту страны старшего научного сотрудницы новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Проскуриной. Она пожаловалась на необоснованно низкие зарплаты ученых.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, проверка идет со вчерашнего дня.

- В настоящее время устанавливается круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены, - отметили в региональном СК. - Кроме того, в ходе проведенной проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые отвечали за организацию начисления денежного вознаграждения ученым. По результатам будет принято итоговое процессуальное решение.

Ранее к оценке исполнения трудового законодательства в научных институтах СО РАН подключилась областная прокуратура, а до этого о своей проверке рассказали в федеральном Минобрнауки. Поручение разобраться в ситуации министру финансов Антону Силуанову и министру высшего образования Валерию Фалькову дал лично глава государства.

Анастасия Проскурина обратилась к Владимиру Путину в ходе заседания Совета при президенте по науке и образованию. Девушка рассказала, что после указа о доведении зарплат научных сотрудников до 200 процентов от средней зарплаты по региону, ей, как и некоторым другим сотрудникам, "предложили" перейти на полставки.

В итоге, по словам молодого ученого, ее оклад остался на уровне 25 тысяч рублей. Даже с учетом недавно введенной надбавки она получает примерно 32 тысячи, тогда как средняя зарплата по региону равна 39 тысячам рублей.