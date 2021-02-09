Прокуратура проверит зарплаты ученых СО РАН после жалобы президенту

Прокуратура проведет проверку соблюдения трудовых прав научных работников СО РАН. Как рассказал "РГ" старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин, соответствующее поручение глава надзорного ведомства по региону Яков Хорошев направил в прокуратуру Советского района Новосибирска.

- Будет дана оценка соблюдению трудового законодательства об оплате труда, достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда, - пояснил Дмитрий Лямкин. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Эта проверка стала следствием обращения старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики СО РАН Анастасии Проскуриной к главе государства Владимиру Путину на заседании Совета при президенте по науке и образованию. Девушка рассказала, что после указа о доведении зарплат научных сотрудников до 200 процентов от средней зарплаты по региону, ей, как и некоторым другим сотрудникам, "предложили" перейти на полставки.

В итоге, по словам молодого ученого, ее оклад остался на уровне 25 тысяч рублей. Даже с учетом недавно введенной надбавки она получает примерно 32 тысячи, тогда как средняя зарплата по региону равняется 39 тысячам рублей. Ранее свою проверку начали в Минобрнауки РФ.