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10.02.2021 07:42
Рубрика: Культура

На сцене - герои Достоевского

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 28(8379)
Празднование 200-летия со дня рождения Федора Достоевского станет одним из центральных событий культурной жизни Омска. В городе, где отбывал каторгу писатель, пройдет театральный фестиваль "Золотая маска" - будут показаны лучшие российские постановки по произведениям классика.

Подготовка к фестивалю идет полным ходом. Омский академический театр драмы и дирекция Национальной театральной премии согласовали юбилейную афишу.

В Новгородской области прошел День памяти Достоевского

Уже известно, что зрители смогут увидеть спектакли "Страсти по Фоме" Театра наций (Москва) в постановке Евгения Марчелли и "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы (Санкт-Петербург) в постановке Льва Додина.

В афише также "Преступление и наказание" театра "Приют комедианта" (Санкт-Петербург) в постановке Константина Богомолова, "Кроткая" Московского театра юного зрителя (режиссер Ирина Керученко). Одним из ярких моментов фестиваля станет балета Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" (Санкт-Петербург).

Фестивальные спектакли пройдут на сценах театра драмы, музыкального театра и "Пятого театра" с 22 мая по 7 июня.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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