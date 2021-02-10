Подготовка к фестивалю идет полным ходом. Омский академический театр драмы и дирекция Национальной театральной премии согласовали юбилейную афишу.
Уже известно, что зрители смогут увидеть спектакли "Страсти по Фоме" Театра наций (Москва) в постановке Евгения Марчелли и "Братья Карамазовы" Малого драматического театра - Театра Европы (Санкт-Петербург) в постановке Льва Додина.
В афише также "Преступление и наказание" театра "Приют комедианта" (Санкт-Петербург) в постановке Константина Богомолова, "Кроткая" Московского театра юного зрителя (режиссер Ирина Керученко). Одним из ярких моментов фестиваля станет балета Бориса Эйфмана "По ту сторону греха" (Санкт-Петербург).
Фестивальные спектакли пройдут на сценах театра драмы, музыкального театра и "Пятого театра" с 22 мая по 7 июня.