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10.02.2021 08:27
Рубрика: Культура

Оркестр играет туш!

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 28(8379)
Оркестр Омского музыкального театра теперь зазвучит иначе - музыканты получили новые инструменты.

Самым дорогостоящим приобретением стали духовые. Обновлена вся группа труб, а также тромбонов.

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- Одна из самых крупных покупок - ударные инструменты. Это не только традиционные барабаны и тарелки, но и экзотические конги, гуиро и бонго. Они добавят ярких красок в концертные номера, привнесут в спектакли и балеты восточный колорит, - поясняет директор театра Нэлли Бут. - Отдельного внимания заслуживает цифровое пианино легендарной марки Kurzweil. Инструмент, оснащенный молоточковой клавиатурой и процессором, отличает объемный звук и многообразие тембров.

Александр Ланин не скрывает восторга по поводу новой бас-гитары Fender Precision: "Она будет занята почти в половине спектаклей нашего репертуара. И имеет все, чтобы задавать оркестру ритм, - точность и продолжительность звука, изумительный тембр".

Общая стоимость покупки составила 3,1 миллиона рублей. Деньги выделила региональная казна. А отслужившее свое инструменты - например, маракасы, кастаньеты, самодельные колокольчики - пополнят коллекцию театрального музея.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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