В Чечне отменили масочный режим и ограничения на въезд туристов

В Чеченской Республике отменили обязательный масочный режим. Также в регионе сняли ограничения на въезд в регион, заявил глава ЧР Рамзан Кадыров на своем канале в Telegram.

- Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса, - заявил Кадыров.

Такое решение было принято во время заседания республиканского Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Глава региона также заявил, что сняты ограничения на передвижение в Чечне. Теперь туристы смогут посещать республику.

По последним данным Роспотребнадзора, в Чечне коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 21 человека. Еще 55 пациентов выписаны из больниц по выздоровлению.