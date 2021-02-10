На днях опубликованы результаты "Национального индекса тревожностей" за IV квартал 2020 года. Исследование, которое провела крупнейшая отечественная коммуникационная компания, выявило фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. В топ-5 этого рейтинга вошли три темы, связанные с COVID-19. Причем одной из ключевых (наряду с нехваткой медпомощи при этой болезни и ситуацией с вакцинацией) названо последствие перенесенной инфекции.

По словам врачей, коронавирус может вызывать осложнения даже после того, как пациент получил отрицательные тесты на COVID-19. Все дело в том, что инфекция поражает большинство систем организма.

Корреспондент "РГ" попросил подробнее рассказать об этой проблеме главного внештатного специалиста министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням доктора медицинских наук Ларису Ткаченко.

Она сразу подчеркнула: отрицательные тесты на COVID-19 вовсе не говорят о полном выздоровлении пациента.

- COVID-19 - это мультисистемное заболевание. Рецепторы к вирусу есть в легких, сердце, почках, печени и кишечнике, поэтому поражаться могут все органы, но в большей степени - легкие, - говорит Ткаченко. - В последнее время появились публикации, в которых утверждается, что коронавирусная инфекция может провоцировать развитие сахарного диабета или приводить к декомпенсации уже имеющегося.

По ее словам, бывают случаи, когда после выздоровления и кажущегося улучшения состояния у человека возникают недомогания. Поэтому стоит прислушиваться к своим ощущениям и сразу не возвращаться к привычному образу жизни.

- Если появились перебои в работе сердца, ощущение нехватки воздуха при привычной физической нагрузке, надо обязательно обратиться к врачу. После перенесенного заболевания может оставаться фиброз легких, поэтому через 1-1,5 месяца желательно повторить КТ легких и пройти реабилитацию, - продолжает доктор медицинских наук.

Кроме того, следует контролировать уровень мочевины и креатинина. Их повышенное значение может говорить о нарушении в работе почек. В некоторых случаях страдает поджелудочная железа. На фоне общего расстройства кишечника, что часто встречается у пациентов с коронавирусом, принимающих антибиотики, важно не пропустить и непереносимость жиров, которая возникает из-за проблем с поджелудочной. Тогда следует обратиться к гастроэнтерологу.

"Если появились перебои в работе сердца, ощущение нехватки воздуха при физической нагрузке, сразу обращайтесь к врачу"

- При коронавирусной инфекции возможно также поражение нервной системы - как за счет действия самого вируса, так и за счет гипоксии. Может быть ослабление памяти, нарушение концентрации внимания, - отмечает инфекционист.

И сразу добавляет, что, если человек чувствует себя абсолютно здоровым после перенесенного заболевания, не следует давать организму сразу большую нагрузку (например, идти в баню, усиленно заниматься спортом или употреблять алкоголь). Необходимо восстановиться, а на это нужно минимум две недели.

Следует помнить: та клиническая картина, которую показывает коронавирус, не наблюдалась до этого при других респираторных заболеваниях. Даже грипп, который часто сравнивают с COVID-19, похож только отдаленно.

- Такие осложнения бывали и от гриппа, но крайне редко. Это было свойственно типу H1N1, известному в народе как свиной грипп, который мог вызывать дистресс-синдром, поражения и отек легких с возможным последующим фиброзом, - продолжает главный специалист края. - Но происходило это далеко не так часто. И все остальные осложнения являлись его проявлением. Если человек выздоравливал, на этом все обычно и заканчивалось. В случае с гриппом мы не видели таких отложенных последствий.

Более того, проблемы со здоровьем могу начаться даже у тех, кто перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно. По мнению собеседника, это бывает реже, но такие случаи в медицинской практике уже имеются. Даже приблизительно точной статистики на сегодняшний день не существует, так как далеко не все люди, которые переболели COVID-19, знают об этом. И если потом возникли проблемы со здоровьем, не всегда пациенты и врачи могут соотнести происходящее с вирусом.

- Если человек инфицирован коронавирусом, очевидно, что его не смогут послать сразу ко всем специалистам. Поэтому вам не стоит на этом зацикливаться и внимательно прислушиваться к своему состоянию. Когда начинает беспокоить тот или иной орган, тогда и следует обращаться к соответствующему врачу, - дает совет Лариса Ткаченко.

Кстати

Как показали результаты "Национального индекса тревожностей", по присутствию фобии, связанной с последствиями перенесенного коронавируса, лидируют Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Краснодарский край и Республика Татарстан. На формирование фобии повлияли исследования повторных заражений коронавирусом из-за ослабленного иммунитета и мутации самого вируса. При этом специалисты указывают, что заболевшие во второй раз могут переносить инфекцию тяжелее, чем в первый.