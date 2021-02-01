Инфекционист научила, как не пропустить осложнения после COVID-19

После теста не расслабляться

Лариса Ткаченко, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Ставропольского края по инфекционным болезням, доктор медицинских наук:

- Последствия после ковида могут возникнуть спустя некоторое время после перенесенной инфекции. Это мультисистемное заболевание. Рецепторы к вирусу есть в легких, сердце, почках, печени и кишечнике. Поэтому поражаться могут все органы, но в большей степени легкие.

В последнее время появились публикации, в которых утверждается, что коронавирусная инфекция может провоцировать развитие сахарного диабета или приводить к декомпенсации уже имеющегося. Бывают случаи, когда после выздоровления и кажущегося улучшения состояния у человека возникают недомогания. Поэтому стоит прислушиваться к своим ощущениям и сразу не возвращаться к привычному режиму.

Тем более, что отрицательные тесты на COVID-19 еще не означают полного выздоровления. Если появились "перебои" в работе сердца, чувство нехватки воздуха при привычной физической нагрузке надо обязательно обратиться к врачу. После перенесенного заболевания может оставаться фиброз легких, поэтому через 1-1,5 месяца желательно повторить КТ легких и пройти реабилитацию.

Также следует контролировать уровень мочевины и креатинина. Их повышенное значение может говорить о нарушении в работе почек. Также у некоторых страдает поджелудочная железа. На фоне общего расстройства кишечника, что часто встречается у пациентов с коронавирусом, принимающих антибиотики, важно не пропустить и непереносимость жиров, которая возникает из-за проблем с поджелудочной. Тогда следует обратиться к гастроэнтерологу.

При коронавирусной инфекции возможно также поражение нервной системы - как за счет действия самого вируса, так и за счет гипоксии. Может быть снижение памяти, нарушение концентрации внимания.

И даже, если человек чувствуете себя абсолютно здоровым после перенесенного заболевания, не следует давать организму сразу большую нагрузку - идти в баню, заниматься спортом, употреблять алкоголь. Необходимо восстановиться. А это минимум две недели.

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