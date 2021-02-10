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10.02.2021 13:19
Рубрика: Экономика

Алиханов объяснил причину приостановки транзита газа в Калининград

Текст: Светлана Песоцкая

Приостановка транзита российского газа через Литву в Калининград, которую произвел Газпром утром 9 февраля, вызвана тестированием работы системы подземного газохранилища в регионе.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы жителей.

- Это тестирование работы системы на нашем подземном хранилище газа. Запас у нас на 18 суток. Это тестирование работы в нагруженном режиме в полную мощь", - пояснил губернатор.

Эксклав почти на сутки оказался отключенным от газопровода. В ночь с 9 на 10 февраля поставки возобновились.

- Сегодня утром газотранспортная система, после успешно проведенных мероприятий, перешла в штатный режим работы с переключением на трубопроводный газ, - прокомментировал заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов. Ранее он сообщил, что данная ситуация не отражается на потребителях, в Калининградской области обеспечены надежные и стабильные поставки газа, прохождение осенне-зимнего периода в штатном режиме.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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