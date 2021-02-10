Стало известно, куда россияне поедут на поезде в февральские праздники

Петербург стал самым популярным железнодорожным направлением на грядущие февральские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные по числу бронирований, полученные сервисом Туту.ру. Эксперты проанализировали поездки из Москвы.

Из столицы в Петербург в период с 21 по 23 февраля в среднем можно уехать за 2,2 тысячи рублей, причем, относительно прошлого года цены снизились на 12 процентов.

Высокая востребованность Петербурга может объясняться реализацией отложенного спроса. Несколько месяцев город на Неве отчаянно боролся с пандемией, и это сказывалось на комфорте туристов. Например, в новогодние праздники несколько дней кафе и рестораны были закрыты совсем. Также были введены очень жесткие ограничения для музеев и театров. Соответственно, максимум на что могли рассчитывать туристы - это прогулки по городу.

Сейчас в Петербурге ситуация стабилизировалась, город возвращается к обычной жизни, и туристы засобирались в давно запланированные поездки.

Популярностью пользуется Нижний Новгород: добраться до туда можно из Москвы за 1000 рублей, что на 22 процента дешевле, чем год назад. Заметнее всего подешевели билеты в Казань, оказавшейся на четвертом месте рейтинга. Доехать до столицы Татарстана можно за полторы тысячи рублей, что на 42 процента меньше, чем годом ранее.

Также в рейтинг попали Ярославль, Владимир, Ростов-на-Дону, Тула, Смоленск, а замыкают список самых популярных направлений Сочи и Адлер.