В Великом Новгороде проверят коллекторов, угрожавших расправой за долги

Следственный комитет по Новгородской области начал проверку деятельности коллекторской организации, которая взялась взимать долги за вывоз мусора.

Как сообщает Следственный комитет по Новгородской области, коллекторов будут проверять на предмет вымогательства и неприкосновенности частной жизни.

В ведомстве отмечают, что неустановленный мужчина звонил местным жителям, среди них пенсионеры и семьи с детьми и требовал погасить долги за вывоз мусора. Также мужчина угрожал в случае неуплаты физической расправой и выселением. Сейчас выясняется личность человека, звонившего с угрозами. Также следователи призывают откликнуться новгородцев, получавших такие звонки.

Напомним, некоторое время назад оператор по вывозу мусора, осуществляющий деятельность в Великом Новгороде, заключил договор с коллекторским агентством на взыскание долгов с жильцов. Долги по ЖКХ запрещено передавать коллекторам по федеральному законодательству. Но в данном случае передачи как таковой не было: долги взыскиваются на счета коммунальной компании. Проверка, проводимая Новгородским муниципальным районом, нарушений не выявила. Также сейчас деятельность коллекторов изучает прокуратура. А сам оператор утверждает, что у него не было другого выхода: жильцы задолжали компании 80 миллионов, за вывоз мусора не платит каждый восьмой житель города.

Правда, если в самом факте того, что долги взыскивают коллекторы, и нет ничего противозаконного, то вот методы компании вызывают серьезные вопросы не только у жильцов, но и у представителей Следственного комитета по региону.