В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро

В Петербурге у станции метро "Гражданский проспект" в тестовом режиме заработал первый в городе мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. За три часа работы пункта прививки первым компонентом вакцины сделали двадцать человек, сообщили "РГ" в администрации Калининского района.

Работа мобильного пункта устроена так же, как при прививках против гриппа. Вакцину вводят в карете скорой помощи, а перед этим пациентов осматривают врачи, а также заполняются документы.

Учитывая, что сейчас в Петербург пришли редкие для города морозы, рядом с каретой "скорой" поставили микроавтобус ПАЗ. Там люди дожидаются своей очереди, заполняют документы и консультируются с врачом. Кроме того, в салоне автобуса формируются пятерки, поскольку один флакон вакцины рассчитан на пять человек.

Стоит отметить, что в Северной столице мобильные пункты вакцинации у станций метро открывают ежегодно при проведении прививок от гриппа.