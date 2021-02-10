Частная автодорога в Ростове станет бесплатной на 30 дней раньше срока

Власти Ростова-на-Дону скорректировали сроки введения публичного сервитута на частную платную дорогу к многоэтажному дому по улице Тракторная, 48. Проезд для автомобилей станет бесплатным уже пятого, а не 28 марта.

Как сообщает пресс-служба мэрии, такое решение связано с социальной значимостью проблемы.

"После того, как процедура будет полностью завершена, к многоквартирному дому будет обеспечен беспрепятственный проезд", - говорится в официальном сообщении.

Напомним, что автомобильная дорога с 1 февраля на улице Тракторной оказалась перегорожена шлагбаумом, и проехать по ней можно лишь за 50 или 100 рублей. Проезд "скорой помощи", пожарных, полиции и автомобилей коммунальных служб хозяин дороги решил оставить бесплатным.

По словам местного предпринимателя, данный земельный участок он арендовал в 2018 году и за собственный счет постелил асфальт, проложил тротуары, установил бордюры и освещение.

- После этого любой желающий мог ездить по дороге бесплатно. Ну и, конечно, асфальт был скоро разбит. Требовалось сделать ямочный ремонт, но местные жители не хотят даже помочь с уборкой территории. И я решил с 1 февраля сделать въезд платным, чтобы собрать деньги на благоустройство дороги, - сообщил он.

После возмущения жильцов дома и резонанса в СМИ частной дорогой заинтересовались городские чиновники и начали процедуру оформления публичного сервитута, а прокуратура Ростовской области инициировала проверку.