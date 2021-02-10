- Пеликан очень тяжелый, я аж вспотел. Эмоции непередаваемые, я пока еще не осознал себя в роли абсолютного победителя, - говорит Гуров. - Но я понимаю, что на мои плечи лег большой груз ответственности и что его нужно нести с высоко и гордо поднятой головой. За меня болели жена, дочка, брат, сестра, мама, племянники, дяди, тети. Конкурс прошел беспрецедентно хорошо. Соблюдались все меры безопасности. Мы каждый день сдавали тесты.

Михаил Николаевич в формате блица ответил на несколько вопросов "РГ".

- За что ставите "двойки"?

Михаил Гуров: За демонстративное невыполнение обязательных требований.

- Есть идеал ученика?

Михаил Гуров: Это думающий человек, который может выйти за рамки шаблонов.

- Занимались ли вы когда-нибудь волонтерской деятельностью?

Михаил Гуров: Моя волонтерская деятельность выглядит так: я помогаю в организации разных конкурсов, составляю для них задачки. У меня это получается хорошо, я приношу этим пользу.

- Кому виднее, кем должен стать ребенок, ему самому или родителям?

Михаил Гуров: Родители не должны мешать выбору профессии. Я благодарен моей семье, что последнее слово было за мной.

- А на перемене можно чему-то научиться?

Михаил Гуров: Школа должна социализировать ребят. Перемена в этом процессе очень важна.

- Есть ли среди ваших коллег кто-нибудь, кому бы вы поставили памятник?

Михаил Гуров: Я поставил бы памятник Виктору Федоровичу Шаталову за уникальные идеи, которыми многие пользуются. Это основа будущей педагогики. Если же брать какую-то идею, которую бы мне хотелось увековечить, то это визуализация. Я на своих уроках часто этим приемом пользуюсь. Даже вижу, как бы эта скульптура могла выглядеть. Пустая рамка с подписью "Твори!"

- Какое напутствие молодым педагогам может дать учитель года?

Михаил Гуров: Наука и техника развиваются головокружительными темпами. Пора двигаться вперед, чтобы сделать развитие еще более стремительным. Каждый из нас должен делиться опытом и развивать страну через своих учеников.

- Если книга, то это...

Михаил Гуров: "Мастер и Маргарита", там все про жизнь.

Кстати

На последнем конкурсном испытании учителя отвечали на вопросы знаменитых людей.

Вопрос от актера Евгения Миронова: Как вы удерживаете внимание класса?

Михаил Гуров: Заходить в класс нужно с огнем в глазах и быть заинтересованным в том, чтобы выполнить задачу.

Вопрос от Героя РФ Дамира Юсупова: Какой экипаж в школе нужен вам?

Михаил Гуров: Конечно, это сам учитель, ученик и его родители. И сюда я бы добавил своих коллег. Дамир смог посадить самолет на кукурузное поле благодаря профессионализму всего экипажа.

Вопрос от актера Федора Добронравова: Что делать, если мнение учителя и родителей расходится?

Михаил Гуров: Ситуация нередкая. Но родитель и учитель должны не противостоять друг другу, а договориться, куда вместе направлять ребенка.