На Кубани отметили 100-летие автора песни "Оренбургский пуховый платок"

Краснодар стал последним приютом автора легендарного "Оренбургского пухового платка". В столице региона сохранилась квартира народного артиста - она стала музеем, а возле филармонии, носящей его имя, установлен памятник: отлитый из бронзы композитор сидит на камне, положив правую руку на свой любимый баян. Сейчас площадь перед мемориалом устлана живыми цветами. Почтить память Григория Федоровича приходят его коллеги, близкие люди, поклонники творчества.

- Наверное, в стране нет человека, который бы не знал песен нашего знаменитого земляка, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев. - Он был гением своего времени. Писал о войне, Родине, людях, любви и кубанских просторах. Многие его песни стали народными.

И это действительно так. Вспоминаем ли мы автора музыки, когда слушаем или поем до последнего слова знакомые "Отговорила роща золотая", "Растет в Волгограде березка", "Тополя", "Не жалею, не зову, не плачу", "Ивушка", "Колокольчик"? Кажется, что их сочинил народ. Григорий Федорович знал об этом и ничуть не обижался, что его песни считают народными. Об этом он не раз говорил в эфире краевого радио, где он был частым гостем. Именно здесь впервые звуча-ли его песни, рожденные на Кубани. Автор этого материала, работавшая тогда на радио, была в числе первых слушателей многих произведений Пономаренко. Во время одного из эфиров мы попросили его рассказать историю создания песни "Оренбургский пуховый платок".

- В 1958 году в Оренбурге решили создать русский народный хор, - вспоминал он. - Молодому коллективу нужен был свой репертуар. И местная филармония пригласила меня вместе с поэтом-песенником Виктором Боковым, чтобы помочь создать его. Артисты нам сразу сказали, что ждут песен, отражающих традиции здешнего края. Мы долго путешествовали по Оренбуржью, знакомились с природой, культурой, обычаями, общались с местными жителями. В итоге родилось несколько песен, но главной, вокруг которой строился бы весь репертуар, никак не получалось. Уже перед отъездом пошли за сувенирами на городской рынок и забрели в ряды, где продавались пуховые изделия оренбургских мастериц. Я поразился, увидев, что большая пушистая шаль проходит через маленькое обручальное кольцо. Такая шаль была приобретена для мамы Виктора Бокова. В тот же вечер вместе пошли на почту, чтобы отправить сыновний подарок маме, которая жила в Загорске. Виктор говорил, что отчетливо представляет, как его подарок будет в холодные вечера согревать плечи его любимой мамы. И тут же на телеграфном бланке написал слова песни. Когда я их услышал, в голове сразу зазвучала мелодия.

"Он был гением своего времени. Писал о войне, Родине, людях, любви и кубанских просторах. Многие его песни стали народными"

Вот так родилась песня, ставшая визитной карточкой не только хора, но и всего Оренбургского края, звучащим символом любви к матери.

"В этот вьюжный, неласковый вечер, когда снежная мгла вдоль дорог, ты накинь, дорогая, на плечи, оренбургский пуховый платок..." При звуках этой песни почти у каждого человека начинает щемить сердце. Рассказывают, когда эти слова услышала Людмила Зыкина, у нее слезы навернулись на глаза. С тех пор песня вошла коронным номером в репертуар великой артистки. Кстати, сам Григорий Федорович маму потерял в раннем детстве и всю свою жизнь тосковал о ней.

- Он столько замечательных песен посвятил маме, что на целый сборник наберется, - рассказала корреспонденту "РГ" вдова композитора, народная артистка России, художественный руководитель и генеральный директор Краснодарской филармонии Вероника Журавлева-Пономаренко. - В ближайшее время мы планируем издать этот сборник, как и другие произведения из творческого наследий Григория Федоровича. Все они систематизированы, составлен каталог, в нем 4628 произведений, в том числе ранее не изданных, сохранившихся в нотах, найденных в его архиве.

Вероника 23 года была супругой композитора, и вот уже четверть века живет без него.

- Я считаю своей миссией сохранить творчество Пономаренко, - говорит артистка. - Ведь это народное достояние, над которым время не властно.

Сама она его песни, услышанные когда-то по радио, поет с детства. С ними в 18 лет пришла в Кубанский казачий хор. Вскоре коллектив выступал в Москве, где его увидел Григорий Пономаренко. Потом он признавался, что сразу обратил внимание на высокую солистку с пышной косой. И не скрывал: во многом именно из-за нее принял в свое время предложение руководства Кубани переехать из Волгограда в Краснодар.

- Когда он пришел на репетицию Кубанского хора, подошел ко мне, - вспоминает артистка. - "Ты же Верочка? - спрашивает. - Я тебя еще в Москве приметил". А когда услышал, что я с семи лет его песни пою, очень растрогался. Вот так и началась наша любовь. Мне 19 лет было, а он на 34 года старше. Но я была самым счастливым человеком на свете, когда он находился рядом...

Григорий Федорович погиб в автокатастрофе седьмого января 1996 года, меньше месяца не дожив до своего 75-летия.

- Он возвращался на своей "Таврии" из аэропорта, передав с оказией посылку с рождественскими гостинцами для семьи сына, - вспоминает Вероника. - Женщина, дежурившая в тот день в депутатском зале, рассказывала, что Пономаренко долго не отъезжал, сидел, склонив голову на руль. Видимо, чувствовал себя неважно, у него ведь была гипертония. И уже через несколько минут после того, как тронул автомобиль с места, разбился: его буквально протаранила несущаяся навстречу машина. Ужасная смерть. Но знаете, когда после той страшной аварии я пошла в храм, мне батюшка сказал: "На Пасху и в Рождество уходят святые люди".

"Полсвета обошел..."

Кубань стала для родившегося на Украине Пономаренко второй родиной, счастьем и судьбой. Вот как он сам об этом писал: "Здесь я встретил то, что искал всю жизнь. Полсвета обошел, а встретил здесь свою любовь, свою песню - Веронику Журавлеву. И покатил вместе с ней по кубанским станицам, аулам Адыгеи, где мои песни знали, любили и пели. И я всегда благодарил судьбу за то, что живу в чудесном крае, рядом с чудесными людьми".

Вместе с Кубанью 100-летие Григория Пономаренко отмечает Москва, Волгоград, Самара, Воронеж, Нарьян-Мар и, конечно, Оренбург - родина одной из его самых знаменитых песен. С 22 по 28 февраля здесь уже в 33-й раз пройдет Всероссийский фестиваль профессионального народного искусства "Оренбургский пуховый платок". В этом году он приурочен к юбилею композитора, которому второго февраля исполнилось бы сто лет.

Творческое наследие Григория Пономаренко включает 4628 музыкальных произведений разных жанров: оперетты, музыка духовная и хоровая, музыка к кинофильмам, концерты и пьесы для оркестра народных инструментов.

В 1974 году по приглашению властей края он переехал в Краснодар, который до конца жизни считал своим домом.

Музыка народная

Григорию Пономаренко посвятили онлайн-проект. Его подготовили и выложили в соцсеть преподаватели и студенты Краснодарского музыкального колледжа имени Н. А. Римского-Корсакова совместно с сотрудниками Литературного музея Кубани. Онлайн-проект под названием "Я обязательно вернусь..." представляет рассказы о жизни и творчестве знаменитого композитора, истории написанных им популярных песен и сами песни в исполнении студентов колледжа.

Справка "РГ"

Григорий Федорович Пономаренко родился второго февраля 1921 года в Черниговской области в крестьянской семье. Самостоятельно овладел нотной грамотой, с 12 лет стал сочинять. Среди первых исполнителей его песен были Клавдия Шульженко, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Валентина Толкунова и Нани Брегвадзе. Его имя занесено в "Мировую музыкальную энциклопедию". В СССР, России, Англии, Японии, ФРГ и Финляндии выпущено более тридцати пластинок, компакт-диски, издано тридцать сборников песен композитора.