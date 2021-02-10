Ремонтом Художественного музея в Севастополе займется новый подрядчик

Работники Севастопольского художественного музея имени М. П. Крошицкого обеспокоены сохранностью картин во временных помещениях, куда их перевезли из-за ремонта и реставрации здания. В фойе кинотеатра "Москва", где выставлены главные сокровища музея, нет центрального отопления. Температуру и влажность поддерживают разными приборами, но их нельзя оставить включенными на ночь. Тогда в ход идут народные методы - ведра с водой и мокрые тряпки на полу. Пока музейщики стараются создать подходящие условия для картин, власти в очередной раз переносят срок завершения ремонта.

Обеспокоенность выразили смотрители музея. По их словам, когда пришли морозы, температура в зале ночью опускалась до 12-16 градусов тепла при норме 18-22. Чтобы прогреть помещение, включали тепловые пушки. Работать одновременно с кондиционерами они не могут - не хватает мощности электросети. Влажность воздуха должна быть в пределах 45-52 процентов. Когда показатель приближается к минимуму, увлажняют пол. Все делается в ручном режиме: в зале стоит прибор, который измеряет температуру и влажность воздуха, и, если показатели падают, персонал сразу реагирует.

Замдиректора музея по научно-исследовательской и фондовой работе, искусствовед Людмила Смирнова показывает журнал с подписями смотрителей и научных сотрудников, куда каждый день утром и вечером заносится температура и влажность воздуха.

- Нам бы переехать, и тогда не будет таких сложностей, ведь в музее появятся современные климат-системы, - надеется Смирнова.

Прежде чем привезти экспонаты, окна и перегородки в фойе кинотеатра усилили решетками, установили пожарную и охранную сигнализации, видеонаблюдение, обустроили пост охраны Росгвардии. Для создания климатических условий купили сплит-системы, обогреватели, увлажнители воздуха, а чтобы защитить полотна от грибка и плесени - кварцевую лампу.

В кинотеатр "Москва" переехали 68 работ маслом на холсте: 55 картин русских художников и 13 зарубежных. По словам Смирновой, в экспозицию не включили дерево, картон и бумагу, которые более чувствительны к перепадам температуры и влажности. Основные фонды размещены в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова. 11 тысяч экспонатов занимают помещения общей площадью 300 квадратных метров. Там же работают сотрудники музея, хранители, реставраторы.

- Эти условия - сравнительно неплохой вариант, так как удалось сохранить музей, - говорит директор музея Александр Литвиненко. - Ведь были разные планы, вплоть до вывоза коллекции в другой город и сокращения сотрудников. А для нас они не менее ценны, чем музейные экспонаты. Сотрудники переживают из-за затянувшегося ремонта, хотят жаловаться на происходящее во все инстанции, и нам это понятно. Но, по моему мнению, сохранность музейной коллекции обеспечена.

По словам Литвиненко, условия хранения в ЧВММУ имени П. С. Нахимова оказались даже лучше, чем в подвалах исторического здания музея на проспекте Нахимова, 8.

Музейщики освободили помещение в июле 2018 года и уже более двух с половиной лет живут "на чемоданах". Реставрацию сначала обещали завершить к концу 2019 года, потом к концу 2020, но 120-летний памятник архитектуры - дом купца Гавалова - так и стоит без окон, брошенный строителями. Музейные работники переживают, что из-за попадания влаги стены и перекрытия отсыреют, появится плесень.

- Здание является объектом культурного наследия. Предмет охраны - фасад в стиле эклектики, со множеством декоративных элементов, - говорит Литвиненко. - Кроме этого, здание надо приспособить под музей с точки зрения климатической и технической безопасности, создания нормальных рабочих мест и условий для посетителей. Два этажа и подвал, которые мы занимали до переезда, с трудом соответствовали требованиям для хранения коллекции.

Директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов в ответе на запрос "РГ" сообщил, что очередной контракт на проведение ремонтно-реставрационных работ на фасадах здания художественного музея расторгли 11 сентября 2020 года. 9 декабря выбрали нового подрядчика - ООО "Асгард", который должен завершить реставрацию за 175 миллионов рублей до конца 2021 года. Работы до сих пор не начались, потому что компания оформляет разрешение на реставрацию. Предстоит большой объем работы: реставрация лицевого и дворового фасадов, въездной арки выполнена предыдущим подрядчиком только на 60 процентов.

Чиновник не ответил, кто следит за состоянием здания, которое осталось без окон в период дождей и морозов. Не уточнил, когда будут завершены работы внутри здания. По информации пресс-службы департамента капстроительства, контракт на внутреннюю отделку не заключен, его планируют подписать в этом году. .

P.S.

Реставрация музея им. Крошицкого (дома купца Гавалова 1899 года постройки) идет по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. В 2018 году с компанией "Гуар" подписали контракт на 309 миллионов рублей на реставрационные работы и еще на 139 миллионов рублей - на закупку мультимедийного оборудования. Но подрядчик не справился. В марте 2020 контракт расторгли, и следом с тем же подрядчиком подписали новый, но теперь только на реставрацию и подсветку лицевого фасада. Работы стоимостью около 60 миллионов рублей планировалось выполнить ко Дню Победы, но подрядчик снова не уложился в срок.

Справка "РГ"

Художественный музей в Севастополе открылся в 1927 году в здании бывшего кинотеатра "Лотос" по соседству с домом Гавалова. Первые 92 картины известных русских живописцев были переданы объединением Главнаука, в фонды которого после революции поступали произведения искусства из частных коллекций Москвы и Петербурга, в том числе Павла Третьякова, Ивана Морозова, Давида Высоцкого. А затем севастопольский музей пополнили экспонаты народно-художественного музея Ялты, куда свозили картины и другие ценные предметы из дворцов и особняков Южного берега Крыма. Коллекция западноевропейского искусства в основном поступила из Ливадийского дворца, в ней - часть картин из Эрмитажа, которые по указу Николая II передали в Ливадию. Акварели русских художников - из малого дворца в Ливадии. 10 полотен малых голландцев и фламандцев XVII века - из особняка Льва Голицына в Новом Свете. В кинотеатре "Москва" сейчас можно увидеть знаменитые на весь мир картины "В коридоре окружного суда" Николая Касаткина, "Японка" Василия Верещагина, "Зимнее утро" Игоря Грабаря и другие работы.