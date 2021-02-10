СК проверит инцидент с самолетом, который развернуло на ВПП в Ростове

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку после посадки самолета в ростовском аэропорту Платов.

- По предварительным данным, в вечернее время 9 февраля текущего года после посадки воздушного судна, следовавшего рейсом Самара - Ростов-на Дону, на стоянке самолет развернуло в связи в неблагоприятными погодными условиями, - пояснили в ведомстве.

Также отмечается, что находившиеся на борту пассажиры не пострадали, но им пришлось ждать подачу трапа в течение часа.

Следователь Ростовского следственного отдела на транспорте после проверки инцидента даст правовую оценку работе наземных служб аэропорта Платов. Также по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее стало известно, что проверку работы наземных служб Платова начала Волго-Донская транспортная прокуратура.

- 9 февраля аэропорт Платов работал в штатном режиме, поддерживая летную годность аэродрома и обеспечивая прием и выпуск воздушных судов", - прокомментировали ситуацию корреспонденту "РГ" в ростовском аэропорту.

Также сообщается, что Платов оказывает содействие в проведении проверки.