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10.02.2021 12:26
Рубрика: Культура

В Херсонесе деревянные настилы заменят цветным щебнем

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Новая отсыпка на городище. Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического Новая отсыпка на городище. Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического
Новая отсыпка на городище. Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического

В Херсонесе Таврическом решили испробовать новый способ благоустройства. Вместо деревянных настилов на территории городища появится отсыпка разных цветов. Об этом сегодня сообщила пресс-служба музея-заповедника.

- В связи с тем, что деревянные дорожки не перестают быть предметом общественных споров, в этом году решено применить методику отсыпки дорожек в западной части городища, - рассказали в пресс-службе.

Фото: Пресс-служба Херсонеса Таврического
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В музее отметили, что работы проводятся с учетом рекомендаций ЮНЕСКО.

- В плане управления объектом ЮНЕСКО для Херсонеса предлагается методика благоустройства путем отсыпок разного цвета для улиц, помещений, могил и колодцев, - сказано в сообщении.

Для тестирования был выбран участок обнаженного культурного слоя дороги, ведущей от фонда Паккарда к морю. Отсыпка дороги и помещения была завершена 9 февраля. Теперь сотрудники музея будут наблюдать за тем, как метод проявит себя в климатических условиях Херсонеса, сохранится ли внешний вид отсыпки под воздействием ветра и дождя.

По словам замдиректора Херсонеса Таврического по научной работе Ларисы Седиковой, в плане управления говорится, что благоустройство прилегающей территории археологических комплексов и памятников должно способствовать показу и интерпретации объектов, а также организации посетителей.

- В 2021 году музей-заповедник проводит тестирование материалов, ранее использованных для интерпретации раскопанных объектов и получивших положительные отзывы экспертов ЮНЕСКО, - сообщила Седикова. - Речь идет о разнообразных выравнивающих подсыпках на улицах и в помещениях древнего города. В случае успешного тестирования методику можно будет использовать при разработке проекта благоустройства городища.

Благоустройство территории Херсонеса проводится фондом поддержки гуманитарных наук "Моя история". В рамках сотрудничества с музеем в 2021 году фонд планирует разработать проектную документацию для реставрации Свято-Владимирского собора и Туманного колокола, а также нескольких археологический памятников Херсонеса: Западной базилики, Базилики на агоре, Четырехапсидного храма, Храма святого Созонта, оборонительного сооружения Куртина 1. Кроме того, состоятся научные и духовно-просветительские конференции, культурно-просветительские мероприятия.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Напомним, археологи, реставраторы и общественники Севастополя приняли в штыки активное благоустройство Херсонеса, которое ведется с 2018 года. Они переживают за сохранность памятников археологии, а также за изменившийся облик античного города, при строительстве которого не было характерно использование дерева. В музее отвечают, что все работы проводятся с разрешения министерства культуры РФ и под контролем сотрудников Херсонеса Таврического.

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