Новый дизайн дорожек Херсонеса, интерактивные экраны, сцена с концертным оборудованием то и дело вызывают недовольство археологов и музейных специалистов. Новшества пришлись не по душе и многим жителям Севастополя, которые привыкли к городищу в первозданном виде. Глава Патриаршего совета по культуре, митрополит Тихон (Шевкунов) и академик РАН, президент истфака МГУ Сергей Карпов посетили Херсонес, чтобы оценить изменения и ответить на критику.

"Надо сделать поскромнее"

Гости прошлись по деревянным настилам в периболе - пространстве между двумя линиями обороны древнего города. Попасть сюда можно через новую входную группу на месте исторического входа в Херсонес. На бетонном помосте - бронзовый макет города, здесь же - деревянная смотровая площадка. Все это появилось за последние полтора года стараниями благотворительного фонда "Моя история", действующего под эгидой Патриаршего совета по культуре.

Митрополит обращает внимание на оранжевые стойки с сенсорными экранами. Такие стоят и у бронзового макета, и по всему периболу. Они кажутся чересчур броскими.

- Это просто безвкусно! - говорит он. - Не должно быть так ярко, надо сделать поскромнее, посдержаннее, они не должны выбиваться.

- А вот это хорошо, - указывает гость на дорожки. - Настилы хорошие, для инвалидов.

- Для инвалидов, детей, мамочек с колясками, - вторит директор музея-заповедника Елена Морозова.

Следом попадается крупный агрегат, огороженный металлической решеткой.

- Это надо убрать, - предлагает Карпов.

- Это генератор, он нужен, у нас подсветка памятников, - объясняет Морозова.

- Установка была согласована с министерством культуры РФ, с тремя экспертами, - добавляет директор фонда "Моя история" Иван Есин.

Решают переделать внешнее оформление устройств, чтобы они не бросались в глаза.

- Здесь ничто не должно отвлекать от памятника, - резюмирует митрополит Тихон.

О чем спор?

У входа в музей стоит один из оппонентов с плакатом "Спасите Херсонес". Анатолий Туманов десять лет проработал в Херсонесе, имеет квалификацию реставратора памятников каменного зодчества первой категории.

- Херсонес перепрофилировали: вместо научной деятельности здесь проводят культурно-массовые мероприятия, - говорит Туманов журналистам. - Вопреки законам, уставу музея-заповедника, различным реставрационным и консервационным хартиям, аутентичный вид музея портится современными конструкциями. На его территории проходят шоу, концерты, спектакли, различные представления. Только не то, что должно происходить в музее-заповеднике.

Митрополит Тихон говорит, что с интересом выслушает критику, но противники нововведений пока не прислали свои предложения в музей. Ограничились публикациями в соцсетях и интернет-петицией.

- Я не могу понять, что может здесь не нравиться, - говорит митрополит. - Я слышал, что они против настилов. Но они были рекомендованы Институтом археологии РАН и Государственным Эрмитажем. Это всемирная практика. Существует антропогенная нагрузка, от которой необходимо защищать памятники. К тому же мы получаем много благодарностей от инвалидов, которые раньше вообще не могли сюда прийти. Тачскрины - тоже повсеместная музейная практика, чтобы посетители могли узнавать подробности о памятниках. Меня не очень устраивает их аляповатая расцветка, но это поправимо.

Историк-медиевист Сергей Карпов оценил качество реставрационных работ, проделанных в Херсонесе в последнее время. В частности, отреставрирована 19-я куртина, несколько десятилетий простоявшая в лесах.

- Все мы вместе заботимся о сохранности и поддержании этого памятника, который имеет всемирное историческое значение, - сказал Карпов. - Надо, чтобы памятник выигрышно и наглядно смотрелся, и чтобы была сохранена вся его подлинность. Мы должны ориентироваться на международные стандарты, которые уже апробированы в Италии, Греции и других странах. Нельзя оставаться на уровне XIX века.

Инициаторы усовершенствований в Херсонесе отметили, что все работы были согласованы с Минкультуры РФ, в ведении которого находится музей-заповедник. Они отвечают мировым тенденциям в развитии археологических музеев.

- Мы изучили международные примеры музеификации: римский Форум, Акрополь, Троя, Микены, - говорит Иван Есин. - Везде видим создание тропиночной сети, информационные стенды, а также проведение концертов и спектаклей в древних амфитеатрах.

Сцена простоит пять лет

Площадь Херсонеса Таврического станет больше после передачи музею военных городков в районе Карантинной бухты. Принято решение о переезде оттуда школы водолазов Черноморского флота. Когда военные освободят территорию, за нее первым делом возьмутся археологи. Раскопки там не проводили никогда.

На это место планируют перенести сцену. Площадка в цитадели - временная, вместо нее построят две постоянные, сообщил митрополит Тихон.

- Сцену мы возвели с разрешения Минкультуры РФ и под контролем археологов, она никак не повлияет на памятник, - говорит он. - Думаю, что она просуществует лет пять. Когда будут построены крытая сцена и открытый амфитеатр, то нужда во временной сцене отпадет.

Там же хотят разместить музей античности и Византии, куда переедут экспозиции Херсонеса, а также музей христианства. Кроме этого, есть задумка воссоздать улочки древнего города и устроить там небольшие музеи, кафе, ремесленные мастерские.

По словам митрополита, уже разработан примерный проект, однако все будет зависеть от результатов раскопок.

Тем временем

Устройство дорожек, указателей информационных стендов продолжится в западной части херсонесского городища, меньше всего знакомой посетителям. С 2020 года начнется мониторинг береговой линии Херсонеса и поиск вариантов берегоукрепления. В 2019-2020 годах подготовят проекты и приступят к реставрации трех памятников: баптистерия, подземного храма и туманного колокола.

Что будет отреставрировано

Баптистерий при Уваровской базилике

Ученые выдвинули три версии о том, в каком из храмов Херсонеса могло произойти крещение князя Владимира. Самая распространенная относится к баптистерию при Уваровской базилике. Это был самый большой храм Херсонеса, построенный в VI-VII веках, он стоял в епископском квартале и был кафедральным.

Сама по себе купель хорошо сохранилась. Но требуется демонтировать металлическую ротонду, установленную над баптистерием в 1990-е годы.

- Ротонда потеряла эстетический вид, да и стилистически не вписывается в концепцию музея-заповедника, - сообщила "РГ" директор Херсонеса Таврического Елена Морозова. - Также выполним визуальную реконструкцию баптистерия, чтобы показать, как он выглядел в древности.

Директор пояснила, что в раннем христианстве крещение принимали во взрослом возрасте, поэтому баптистерии строили за пределами храмов, это были довольно крупные сооружения. А уже позже, когда обряд стали проводить для младенцев, появились купели внутри храмов.

Сейчас ученые Херсонеса вместе с проектировщиками обсуждают варианты визуализации, которая бы отвечала требованиям законодательства в области охраны памятников. Это может быть небольшой макет, который установят рядом, либо мультимедийное изображение на экране.

Подземный храм в цистерне

В 2020 году начнется подготовка проекта реставрации единственного в Херсонесе подземного храма, который находится в северо-восточной части городища.

- Это один из древнейших православных храмов Херсонеса, - рассказала "РГ" первый заместитель директора Херсонеса Таврического Татьяна Сарапулкина. - Он действовал в эпоху раннего христианства и был тайным. Есть версия, что изначально верующие использовали цистерну, вырубленную в скале для засолки рыбы или сбора воды. Потом помещение расширили, вырубили апсиды, ниши. Частично сохранились ступени, по которым в него спускались.

Древнейший храм остро нуждается в консервации и реставрации.

- Поступают грунтовые воды, влага скапливается внутри храма, стены постепенно разрушаются, - говорит замдиректора. - Раньше были видны три апсиды, а теперь одну из них практически не видно. Свод храма не сохранился. Его накрыли решеткой из соображений безопасности.

Сейчас сотрудники музея собирают сведения и пытаются установить, как выглядел этот храм.

- Раскопки проходили очень давно, тогда не было современной техники, которая фиксирует объект в точности до миллиметра, поэтому сведений не так много, - говорит Сарапулкина. - Главный вопрос - инженерный, как отвести воду. Храм находится на территории городища, и прокладывать какие-то каналы мы не имеем права. Объект очень сложный, пока нам не удалось найти проектировщика, специалисты только разводят руками.