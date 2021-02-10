Вступили в силу новые правила противопожарной безопасности, по которым теперь многие ограничители въезда во дворы могут демонтировать из-за новых противопожарных требований. Это вызвало замешательство у жителей больших городов. Чтобы разъяснить ситуацию, мэрия Краснодара провела специальный брифинг.

И после него стало понятно: местные власти сами не ведают, как действовать в этой ситуации.

В центре краевой столицы на отрезке в 50 метров можно насчитать иногда четыре-пять шлагбаумов. А во дворах спальных районов их вообще несчетное количество.

- В федеральном документе четко оговаривается требование беспрепятственного проезда к домам в случае ЧП, - говорит начальник управления гражданской защиты администрации Краснодара Виталий Казликин. - Но вовсе не обязательно теперь сносить шлагбаумы. Необходимо лишь, чтобы они гарантированно открывались при подъезде экстренных служб. Это поможет, например, пожарным не тратить драгоценные минуты на пути к полыхающему зданию. Выполнить требование можно двумя способами - наняв консьержа или охранника, который круглосуточно будет следить за въездом, либо закоммутировав пожарную сигнализацию таким образом, чтобы шлагбаумы открывались автоматически при ее срабатывании.

Увы, на практике все это превращается в большую проблему. Ведь оплачивать услуги консьержа или установку связанной с воротами пожарной сигнализации будут ТСЖ и управляющие компании, которые, в свою очередь, добавят новую строку в квитанцию ЖКХ. Таким образом, конечным плательщиком, обеспечивающим решение проблемы шлагбаумов, оказывается житель дома.

- Какой бы логичной она ни казалась, люди будут воспринимать эту идею со шлагбаумами как очередные поборы. Тем более что в январе поднялись цены на транспорт и ЖКУ, - объясняет корреспонденту "РГ" аналитик федеральной группы компаний "Финам" Алексей Коренев. - Самым разумным выходом для власти будет не злить людей штрафами или судебными санкциями, а предварительно провести длительную и мощную кампанию по формированию общественного мнения. Нужна креативная социальная реклама, затрагивающая эмоции человека. Когда люди сами придут к выводу, что шлагбаумы должны обеспечивать беспрепятственный проезд пожарных и "скорой", - тогда и можно ждать решения ТСЖ и управляющих копаний без опасения вызвать гнев горожан.

В ином случае трудно представить, что в почти полуторамиллионном Краснодаре власти смогут заставить тысячи созданных ТСЖ и управляющих компаний оплатить наем консьержей или установку сигнализации.

Решение "в один клик"?

Пока в Краснодаре еще никто не знает, как решить назревшую проблему, в Москве уже придумали, что делать.

"Никаких технических трудностей с соблюдением новых правил пожарной безопасности не возникнет, - сообщили корресполнденту "РГ" в одной из крупнейших на столичном рынке компаний по установке уличных шлагбаумов. - Все устанавливаемые в городе шлагбаумы подключены к проекту "Умный шлагбаум", в рамках которого транспорт всех экстренных служб получит доступ к общему мобильному приложению. С помощью него они смогут беспрепятственно заезжать на служебных автомобилях в любой московский двор".

Как пояснили в компании, шлагбаумы можно будет открыть буквально "в один клик". Однако, поскольку посторонние не должны получить доступ к системе, все действия осуществляются только после входа в "Личный кабинет". Это даст возможность автоматически фиксировать, кто и когда открывал ворота. Постепенно все московские шлагбаумы будут подключены к этой системе.