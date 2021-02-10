В Крыму суд арестовал обвиняемого в убийстве семилетнего сына

Центральный районный суд Симферополя избрал меру пресечения для местного жителя, который накануне был задержан по подозрению в убийстве собственного семилетнего сына. Об этом "РГ" сообщили в пресс-служба суда.

С ходатайством об аресте в суд обратился старший следователь следственного отдела по Центральному району. Он попросил заключить по стражу мужчину, который накануне забрал ребенка из школы, а потом совершил в квартире преступление в отношении него.

Отцу мальчика инкриминируют пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ - умышленное причинение смерти малолетнему заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Это преступление квалифицируется как особо тяжкое и "тянет" на срок лишения свободы до 20 лет.

- Оснований для избрания иной, более мягкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, в частности домашнего ареста либо запрета определенных действий, нет, - настаивал следователь.

Проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, суд постановил: арестовать подследственного на два месяца с содержанием в следственном изоляторе. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано. По данным следствия задержанный страдает психическим заболеванием и недавно проходил курс лечения.