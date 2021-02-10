Гораздо раньше календарной весны наступила оттепель театральная: после долгой паузы на подмостки вернулась жизнь в самых разных ее проявлениях. Яркой российской премьерой мюзикла-фарса "Одолжите тенора" начала год Свердловская музкомедия. К счастью, пережили трудные времена два старейших частных театра Екатеринбурга - "Волхонка" и "Театрон". Последний даже собирается на гастроли, правда, пока по области. Предложил интересную афишу на февраль любимый зрителями Учебный театр Екатеринбургского театрального института. Несмотря на отчаянные прошлогодние посты в соцсетях драматурга Николая Коляды, его детище продолжает жить. Наверняка зажигательной комедией "Девушки в любви, или Иди ты на***, Орфей" порадует зрителей накануне Дня всех влюбленных Центр современной драматургии, которому грозило выселение из-за проблем с арендой.

Словом, вопреки мрачным прогнозам, все выжили, с чем мы их и себя поздравляем. И помним о тех, благодаря кому все налаживается: Благотворительный фонд поддержки Центра театра и кино, созданный режиссером Никитой Михалковым и бизнесменом Андреем Симановским, подарил билеты на гастрольный спектакль "Цветы запоздалые. Маленький роман" врачам Свердловской области, продолжающим бороться с пандемией.

Не скованный уже почти ничем (кроме требуемой пятидесятипроцентной заполняемости) театральный процесс, бурный, как весенний ручей, выплескивается за пределы залов, и это все более явная тенденция. Его участникам хочется чего-то нового, цепляющего зрителя. И идеальным вариантом вдруг становится… музей, где декорации максимально правдивы, поэтому не дают фальшивить исполнителям.

Трогательный кукольный "Бабушкин дом" (режиссер Ирина Лядова), основанный на воспоминаниях реальных людей, играют в Музее истории Екатеринбурга. Залы музея Ельцин-центра - место, где разворачиваются события нового интерактивного спектакля Дмитрия Зимина "Зачем я это помню". В разговор о трудных девяностых вовлечены документы и предметы - от магазинных весов до старого троллейбуса, вызывая у одних неприязнь, а у других ностальгию, но не позволяя остаться равнодушным.

А самым атмосферным получился, наверное, документальный (это уж точно) спектакль "Вот здесь я буду жить!" - совместный проект Екатеринбургского ТЮЗа и Музея истории Екатеринбурга. Его представили в водонапорной башне на Плотинке - здание было свидетелем рождения города-завода и одним из главных символов Екатеринбурга. Но мало кто знает, что башня, изначально имевшая сугубо промышленное назначение, после войны и до середины шестидесятых была домом для трех семей и помнит домашний уют, грустные и смешные истории из жизни горожан. Создателей спектакля - автора идеи Сергея Каменского и режиссера Сергея Молочкова - не смутило то, что работать придется буквально на двух квадратных метрах "сценической площадки", нос к носу со зрителями, которых в "зале" помещается около десяти. Зрителей, впрочем, это тоже не напрягает, зато немедленно создает полный эффект присутствия.

О жизни семей Денисовых, Перковских и Лопата рассказывают наши современники Алеся Маас и Павел Поздеев. Молодой человек приглашает девушку в башню - в самое сердце города, чтобы сделать предложение. А пару минут спустя перед нами уже не Паша и Алеся, а главный технолог "Уралтрансмаша" Борис Денисов с женой - именно они в 1946 году стали первыми жильцами башни. Дома, где не было ни воды, ни отопления, он то промерзал насквозь, то превращался в парилку. Зато жили дружно, вместе отмечали праздники, приходили на помощь по первому зову. Этот маленький спектакль рассказывает о больших и важных вещах, показывая к тому же, что иногда (иногда!) театр может обойтись без режиссерских ухищрений, мультимедийных технологий и финансовых вливаний - достаточно просто любить искусство в себе (а не наоборот), своих героев и зрителя.