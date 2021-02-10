Новости

Карацев и Потапова вышли в третий круг Australian Open 08:49
Сергачев сделал ассистентский хет-трик в матче против "Нэшвилла" 08:37
Ученые нашли у обитателей моря вещество для антираковой терапии 08:14
Предприниматели и врачи оказались самыми желанными вторыми половинками 07:50
В хабаровском детском саду выявили вспышку кишечной инфекции 07:49
Врач назвала нюансы формирования коллективного иммунитета к COVID-19 07:42
Эксперт перечислил неподходящие места для установки роутера 07:30
Мясников объяснил, когда боль в горле смертельно опасна 07:06
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19 06:50
Politico: Трамп рассчитывает усилить свои позиции после импичмента 06:42
Врач рассказала, как похудеть без диет в любом возрасте 06:34
Fox News: НЛО в небе над Флоридой оказался ракетой американских ВМС 06:14
В Южной Корее зафиксировали максимальное число случаев заражения COVID-19 06:05
Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу 05:53
Один человек погиб после стрельбы в клинике в Миннесоте 05:33
В NASA задумались о дополнительном месте для астронавта на "Союзе" 05:25
Пушков прокомментировал интриги республиканцев в сенате против Трампа 05:22
Власти Австрии заявили о крупной вспышке южноафриканского штамма коронавируса 04:51
Эксперт рассказал о правильной дезинфекции масок 04:50
При крушении самолета ВВС Парагвая погибли семь человек 04:18
Трамп остался недоволен своей защитой по делу об импичменте 04:07
Disney из-за последствий пандемии закроет одну из своих мультстудий 03:49
Эксперт рассказала, кому не стоит использовать респиратор без одобрения врача 03:42
Президент "Ювентуса" оскорбил Конте после матча Кубка Италии 03:22
В 2024 году SpaceX запустит модули для окололунной станции Gateway 03:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
Как действовать, если на карту ошибочно перечислены чужие средства
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 08:16
Рубрика: Культура

Спасибо, что живые!

На хороший спектакль надо идти в музей
Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 28(8379)
Гораздо раньше календарной весны наступила оттепель театральная: после долгой паузы на подмостки вернулась жизнь в самых разных ее проявлениях. Яркой российской премьерой мюзикла-фарса "Одолжите тенора" начала год Свердловская музкомедия. К счастью, пережили трудные времена два старейших частных театра Екатеринбурга - "Волхонка" и "Театрон". Последний даже собирается на гастроли, правда, пока по области. Предложил интересную афишу на февраль любимый зрителями Учебный театр Екатеринбургского театрального института. Несмотря на отчаянные прошлогодние посты в соцсетях драматурга Николая Коляды, его детище продолжает жить. Наверняка зажигательной комедией "Девушки в любви, или Иди ты на***, Орфей" порадует зрителей накануне Дня всех влюбленных Центр современной драматургии, которому грозило выселение из-за проблем с арендой.
Такое тесное общение артистов со зрителями, как в водонапорной башне, в театре вряд ли увидишь. Фото: Татьяна Андреева/РГ Такое тесное общение артистов со зрителями, как в водонапорной башне, в театре вряд ли увидишь. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Такое тесное общение артистов со зрителями, как в водонапорной башне, в театре вряд ли увидишь. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Словом, вопреки мрачным прогнозам, все выжили, с чем мы их и себя поздравляем. И помним о тех, благодаря кому все налаживается: Благотворительный фонд поддержки Центра театра и кино, созданный режиссером Никитой Михалковым и бизнесменом Андреем Симановским, подарил билеты на гастрольный спектакль "Цветы запоздалые. Маленький роман" врачам Свердловской области, продолжающим бороться с пандемией.

Фото: iStock
Минкультуры выделит 50 млн рублей на поддержку частных театров

Не скованный уже почти ничем (кроме требуемой пятидесятипроцентной заполняемости) театральный процесс, бурный, как весенний ручей, выплескивается за пределы залов, и это все более явная тенденция. Его участникам хочется чего-то нового, цепляющего зрителя. И идеальным вариантом вдруг становится… музей, где декорации максимально правдивы, поэтому не дают фальшивить исполнителям.

Трогательный кукольный "Бабушкин дом" (режиссер Ирина Лядова), основанный на воспоминаниях реальных людей, играют в Музее истории Екатеринбурга. Залы музея Ельцин-центра - место, где разворачиваются события нового интерактивного спектакля Дмитрия Зимина "Зачем я это помню". В разговор о трудных девяностых вовлечены документы и предметы - от магазинных весов до старого троллейбуса, вызывая у одних неприязнь, а у других ностальгию, но не позволяя остаться равнодушным.

А самым атмосферным получился, наверное, документальный (это уж точно) спектакль "Вот здесь я буду жить!" - совместный проект Екатеринбургского ТЮЗа и Музея истории Екатеринбурга. Его представили в водонапорной башне на Плотинке - здание было свидетелем рождения города-завода и одним из главных символов Екатеринбурга. Но мало кто знает, что башня, изначально имевшая сугубо промышленное назначение, после войны и до середины шестидесятых была домом для трех семей и помнит домашний уют, грустные и смешные истории из жизни горожан. Создателей спектакля - автора идеи Сергея Каменского и режиссера Сергея Молочкова - не смутило то, что работать придется буквально на двух квадратных метрах "сценической площадки", нос к носу со зрителями, которых в "зале" помещается около десяти. Зрителей, впрочем, это тоже не напрягает, зато немедленно создает полный эффект присутствия.

О жизни семей Денисовых, Перковских и Лопата рассказывают наши современники Алеся Маас и Павел Поздеев. Молодой человек приглашает девушку в башню - в самое сердце города, чтобы сделать предложение. А пару минут спустя перед нами уже не Паша и Алеся, а главный технолог "Уралтрансмаша" Борис Денисов с женой - именно они в 1946 году стали первыми жильцами башни. Дома, где не было ни воды, ни отопления, он то промерзал насквозь, то превращался в парилку. Зато жили дружно, вместе отмечали праздники, приходили на помощь по первому зову. Этот маленький спектакль рассказывает о больших и важных вещах, показывая к тому же, что иногда (иногда!) театр может обойтись без режиссерских ухищрений, мультимедийных технологий и финансовых вливаний - достаточно просто любить искусство в себе (а не наоборот), своих героев и зрителя.

Премьера музкомедии "Одолжите тенора" впечатлила костюмами. Фото: Татьяна Андреева/РГ
В регионах Культура Театр Драматический театр Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Песков рассказал о выполнении поручения Путина по теме индексации пенсий
Пушков прокомментировал интриги республиканцев в сенате против Трампа
Поставки газа в Калининград транзитом через Литву возобновлены
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19
Детей-безбилетников не смогут высаживать из общественного транспорта
К каким ограничениям нужно быть готовым, собираясь в кинотеатр
Зачем братья Торсуевы собираются построить монастырь в Сибири