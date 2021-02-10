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10.02.2021 16:57

Фуры пойдут в обход

Интернет-магазин отказался от строительства логистического центра в Миассе
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 29(8380)
Представители крупнейшего в Евразийском экономическом союзе онлайн-ретейлера подбирают в регионе новое место для строительства логистического комплекса. В ходе визита на Южный Урал они осмотрели перспективные участки, где транспортная инфраструктура наиболее развита: это площадки вдоль трассы московского направления М-5 в районе Челябинска и поселка Атлян.
Фото: Татьяна Андреева/РГ
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То есть интернет-магазин отказывается от прежних намерений реализовать инвестпроект стоимостью 2,5 миллиарда рублей в центре Миасса, в районе Тургоякского шоссе. Планы освоения этой территории вызвали неоднозначную реакцию жителей моногорода, обеспокоенных тем, что такая локация нового комплекса неизбежно приведет к транспортному коллапсу, поскольку грузопотоки не минуют жилых застроек, в какую бы сторону ни были сориентированы (об этом "РГ" подробно рассказала в публикации "Маркетплейс приземляется", "Экономика Уральского округа" от 13.01.2021 года). Фуры могли парализовать движение остального транспорта, в том числе общественного, и ухудшить городскую экологию.

О настроениях бизнеса и местных властей можно сказать так: и хочется, и колется. С одной стороны, моногород получил бы плюсы в виде роста налогов и развития бизнеса, с другой - недовольство жителей. Вдобавок произошел скандал с выделением земли под стройку: выяснилось, что не все участки принадлежат муниципалитету, из-за чего прокуратура вынесла протест на решение местных депутатов.

В результате менеджеры онлайн-ретейлера, видимо, решили, что скандалы могут стать помехой бизнесу, несмотря на то что первоначальная площадка с точки зрения подготовленности инфраструктуры была оптимальной (не зря здесь хотели не только возводить логистический центр, но и развивать технопарк).

Сегодня обозначился компромиссный вариант, на котором ранее настаивали обеспокоенные жители, выступающие за размещение комплекса за городской чертой. Поселок Атлян находится в 18 километрах от Миасса и входит в состав Миасского городского округа - при таком раскладе налоги не минуют муниципалитет. И на диверсификации городской экономики тоже не будет поставлен крест.

Специалисты центра "Мой бизнес" оценивают стоимость подготовки участков к строительству, сообщают в облправительстве, не скрывая своей заинтересованности в сотрудничестве с маркетплейсом. Сейчас в сопровождении чиновников 56 проектов с общим объемом инвестиций более 70 миллиардов рублей, и отношения с интернет-магазином могут занять в этом списке достойное место.

Фото: iStock
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- Очередная встреча позволила нам показать возможности нашего региона, обсудить план реализации проекта, определить точки, которые требуют нашего особого внимания. Работа по сопровождению этого инвестора продолжается, - с оптимизмом комментирует взаимодействие с онлайн-ретейлером вице-губернатор Егор Ковальчук.

Впервые публично высказался о намерениях и сам инвестор.

- Мы активно развиваем сеть логистических центров в разных регионах страны. Рассматриваем возможность размещения нового центра и в УрФО, где сосредоточено большое количество наших поставщиков и покупателей, - заявил заместитель гендиректора компании Александр Маковеев. - Открытие здесь крупного складского комплекса позволит не только создать несколько тысяч новых рабочих мест, ускорит доставку интернет-заказов, но и окажет поддержку местным предпринимателям, которые смогут оптимизировать свои логистические расходы, ускорит их выход в онлайн-сегмент.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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