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10.02.2021 10:57
Рубрика: Происшествия

На Урале отправили в психлечебницу главу секты, член которой убил сына

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге вынесли приговор главе секты, в которой практиковали физические и психологические наказания. Член этой организации, напомним, ранее был осужден за убийство сына.

Фото: kinopoisk.ru
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"Организатору религиозного объединения назначены принудительные меры медицинского характера по уголовному делу о совершении ряда запрещенных уголовным законом деяний, в том числе, в отношении детей", - сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета Свердловской области Александр Сапегин.

Напомним, в ноябре 2019 года в лесу на юго-западе Екатеринбурга нашли останки девятилетнего мальчика. Личность его удалось выяснить благодаря, в том числе, звонку в органы родственницы ребенка из Беларуси, после того, как ей стало известно о случившемся. Во время расследования выяснилось, что его отцом был член религиозной группы. Он систематически бил своих двоих сыновей и совершил убийство младшего мальчика.

Помимо мужчины по делу задержали еще и женщину (операцию проводили в Уфе, где они пытались скрыться от правосудия). Ранее суд в Екатеринбурге согласился с доводами следствия и отправил фигуранта на принудительное лечение. Сегодня рассматривалось дело организатора секты.

"Жительница Уфы 1971 года рождения создала религиозное объединение, деятельность которого была сопряжена с насилием над людьми и причинением вреда их здоровью. Учение оправдывало необходимость телесного наказания, и женщина требовала от родителей, которые входили в секту, наказывать детей за нарушение установленного ею порядка и правил группы", - пояснили в СК.

В Екатеринбурге отправили в психлечебницу сектанта, убившего сына

Женщина манипулировала адептами секты, что повлияло на психику некоторых из них и привело к расстройству. В частности, наличие его подтвердилось у мужчины, который погубил своего сына.

Следователи проделали огромную работу. В числе прочего, была проведена и религиоведческая экспертиза деятельности организации.

Постановление суда отправило фигурантку на лечение в стационар специализированного типа с интенсивным наблюдением.

"В настоящее время в суде рассматривается еще одно уголовное дело в отношении третьей фигурантки, 1984 года рождения", - напомнили в пресс-службе СК.

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