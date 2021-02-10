На Урале женщина с ребенком прошли у дома за секунду до обрушения снега

В Златоусте Челябинской области произошло ЧП из-за схода снега с крыши многоквартирного дома. Под упавшую глыбу едва не попали женщина с ребенком, к счастью, успевшие пройти место падения глыбы за считанные секунды до ее обрушения.

Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения, сообщается сайт ВестиRu.

Видеокамера зафиксировала сход снега с крыши здания буквально через пару секунд, как по тротуару прошла женщина с маленьким ребенком. Продолжать движение под опасным козырьком здания она не решилась и предпочла вернуться с ребенком назад.

Кстати, 3 февраля в Магнитогорске при падении снега с крыши пострадал 10-летний мальчик. С сотрясением мозга его госпитализировали в больницу. По факту причинения вреда здоровью ребенка возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас следствие устанавливает виновных должностных лиц управляющей компании, не обеспечивших своевременную очистку кровли жилого дома.