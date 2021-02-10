В каких городах курьеры зарабатывают больше 100 тысяч рублей

В регионах России постепенно отменяют ограничения, связанные с коронавирусом, но эксперты отмечают, что некоторые привычки, появившиеся у людей в пандемию, останутся надолго. Например, практика заказывать товары на дом или передавать документы с помощью доставки.

Так, спрос на курьеров по сравнению с январем прошлого года вырос. Сейчас вакансий больше в 4,8 раза. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Чтобы зарабатывать больше ста тысяч рублей в месяц, нужно выполнять заказы на собственном автомобиле. Почти во всех крупных городах страны курьер со своей машиной будет зарабатывать больше коллег.

110 тысяч рублей предлагают таким специалистам в Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Волгограде, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе. В столице потолок предлагаемой зарплаты сотруднику службы доставки - сто тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге - 95 тысяч, но и вакансий в этих городах больше, чем в остальных.

Согласно данным аналитиков, работодатели в крупных городах готовы предложить соискателям работу с зарплатой от 30 тысяч в Екатеринбурге и 32 тысяч в Волгограде и Воронеже.