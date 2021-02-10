Резо Габриадзе назвал работу Андрея Хржановского "рождением нового кино"

Фильм Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких"" выходит в прокат 11 марта. Сегодня вниманию СМИ, в том числе и "РГ", предложили основной трейлер картины, а также - отзывы о ней таких профессионалов, как Резо Габриадзе и Чулпан Хаматова.

Напомним, что мировая премьера фильма "Нос, или Заговора "не таких" прошла на международном кинофестивале в Роттердаме в прошлом году. Фильм получил Приз жюри на Международном анимационном фестивале в Анси, номинировался на приз Европейской киноакадемии. Картина Андрея Хржановского открывала "Кинотавр". Все это было в 2020-м. А в этом году стало известно, что фильм вошел в число претендентов на "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм". В основе фильма - два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя "Нос" и одноименная опера, написанная в конце 1920-х годов прошлого века Дмитрием Шостаковичем.

"Когда я смотрел этот фильм, я думал, что это - рождение нового кино. Это кино, которому еще нет названия. Я почувствовал себя зрителем столетней давности, когда люди впервые увидели двигающегося человека на экране. Впечатление очень сильное. Хочется поздравить мастера с этой картиной. Это очень молодое, это очень новое искусство!", - говорит о картине Резо Габриадзе.

"Многожанровость этой картины, это удивительное внедрение то ли кино в мультипликацию, то ли мультипликации в кино - совершенно новый уровень осмысления художественного фильма как произведения искусства. Какая-то очень свежая вещь получилась у Андрея Юрьевича - свежая, современная, с шероховатостями, в ней много недосказанности и какой-то чудесной небрежности, но при этом точно выверенной. Для меня это фильм о тех людях, которым чуждо равнодушие: их сердца отзываются на боль сегодняшнего дня и боль прошлого, они не безразличны ко всему - к жизни, к памяти, друг к другу. Как человек, живущий в России, - я благодарна Андрею Юрьевичу за то, как он смог вывести тему несвободы художника и ее осмысление на такой уровень. Это очень важно, чересчур важно - особенно сегодня. У меня будто бы вынули сердце, промыли его и посадили обратно", - так отозвалась о фильме "Нос, или Заговора "не таких" актриса Чулпан Хаматова.