Россияне провалили эстафету микст на старте ЧМ-2021

В словенской Поклюке начался чемпионат мира по биатлону. Программу соревнований открыла смешанная эстафета, победителем которой стала сборная Норвегии. Наши, увы, гонку провалили, финишировав лишь на девятом месте.

На старт сборная Союза биатлонистов России (под таким названием наша команда будет выступать в Поклюке из-за санкций Всемирного антидопингового агентства) вышла под первым номером. Эту привилегию россияне заслужили, выиграв единственную смешанную эстафету в текущем сезоне на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Так что наши входили в число фаворитов микста по умолчанию. Увы, подтвердить свои амбиции российская сборная не смогла. Хотя стартовала в том же, "золотом" составе.

Правда, был один нюанс. Согласно традиционному формату микста, первые два этапа эстафеты бегут женщины, два следующих - мужчины. Но на ЧМ-2021 организаторы решили поэкспериментировать и поменяли порядок. В итоге первым за наших бежал Александр Логинов. Получилось не слишком удачно: три дополнительных патрона на огневых рубежах и почти 30-секундное отставание от лидера. На втором этапе Эдуард Латыпов едва не ушел на штрафной круг после стрельбы лежа, а потом "задохнулся" на финише, отпустив лидировавших норвежцев больше, чем на минуту.

Казалось, хуже уже быть не может. И действительно, поначалу Светлана Миронова даже подарила реальную надежду на медаль, идеально отработав "лежку". А потом сама же отправила себя в нокдаун, заехав на два штрафных круга после "стойки". Как итог, две с лишним минуты отставания от первого места. После своего этапа Света нашла силы выйти в прямой эфир "Матч ТВ", за что ей респект.

- Была очень тяжелая гонка, не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что получилась такая "стойка", - сказала Миронова, честно признавшись, что не справилась с напряжением.

Ульяна Кайшева, завершавшая эстафету, стрельбу отработала чисто, но поезд к тому моменту уже ушел.

Шансы на медаль были потеряны после двух штрафных кругов Мироновой

- Результат не совсем такой, которого мы ждали, - резюмировал главный тренер сборной Валерий Польховский. - С первого этапа все не пошло. Сделаем хорошую аналитику, голову пеплом посыпать не собираемся. Нет никаких претензий, ребята работали, дистанция тяжелая, был свежий снег. Но где-то, видимо, не все получилось.

Окей, поверим тренеру. Но перед следующими гонками уже тревожно. Напомним, завтра спринт пробегут мужчины.