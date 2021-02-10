Россияне провалили эстафету микст на старте ЧМ-2021

Новости

Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта 22:09
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19 22:08
В Instagram прокомментировали массовый сбой в России 22:01
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса 21:50
В Петербурге с 12 февраля откроют фудкорты и разрешат караоке 21:42
Фильм "Зоя" вошел в число лидеров отечественного проката 21:36
МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде в Москве 21:33
Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона 20:59
Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях 20:49
В Чечне объяснили решение отменить обязательное ношение масок 20:45
В Петербурге перепрофилируют 11 инфекционных стационаров 20:44
В квартиру на севере Москвы заползла змея с голубыми глазами 20:35
Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке 20:30
В Мордовии число коек для больных COVID-19 сократили на 1200 20:18
Путин встретится с Лукашенко 20:08
Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе 20:04
Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону 20:04
В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро 19:58
Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет экстренно вернулся в Пулково 19:40
В ГП предлагают заочно привлекать иностранных организаторов незаконных акций 19:40
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 19:06
В Минприроды рассказали, где весной ждать лесные пожары 18:53
На дорогах Москвы стало больше машин 18:48
На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей 18:44
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 22:12
Рубрика: Спорт

Все смешалось

Россияне провалили эстафету микст на старте ЧМ-2021
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8380)
В словенской Поклюке начался чемпионат мира по биатлону. Программу соревнований открыла смешанная эстафета, победителем которой стала сборная Норвегии. Наши, увы, гонку провалили, финишировав лишь на девятом месте.
Первое золото чемпионата мира-2021 в словенской Поклюке завоевала сборная Норвегии. Фото: Reuters Первое золото чемпионата мира-2021 в словенской Поклюке завоевала сборная Норвегии. Фото: Reuters
Первое золото чемпионата мира-2021 в словенской Поклюке завоевала сборная Норвегии. Фото: Reuters

На старт сборная Союза биатлонистов России (под таким названием наша команда будет выступать в Поклюке из-за санкций Всемирного антидопингового агентства) вышла под первым номером. Эту привилегию россияне заслужили, выиграв единственную смешанную эстафету в текущем сезоне на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Так что наши входили в число фаворитов микста по умолчанию. Увы, подтвердить свои амбиции российская сборная не смогла. Хотя стартовала в том же, "золотом" составе.

Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Правда, был один нюанс. Согласно традиционному формату микста, первые два этапа эстафеты бегут женщины, два следующих - мужчины. Но на ЧМ-2021 организаторы решили поэкспериментировать и поменяли порядок. В итоге первым за наших бежал Александр Логинов. Получилось не слишком удачно: три дополнительных патрона на огневых рубежах и почти 30-секундное отставание от лидера. На втором этапе Эдуард Латыпов едва не ушел на штрафной круг после стрельбы лежа, а потом "задохнулся" на финише, отпустив лидировавших норвежцев больше, чем на минуту.

Казалось, хуже уже быть не может. И действительно, поначалу Светлана Миронова даже подарила реальную надежду на медаль, идеально отработав "лежку". А потом сама же отправила себя в нокдаун, заехав на два штрафных круга после "стойки". Как итог, две с лишним минуты отставания от первого места. После своего этапа Света нашла силы выйти в прямой эфир "Матч ТВ", за что ей респект.

- Была очень тяжелая гонка, не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что получилась такая "стойка", - сказала Миронова, честно признавшись, что не справилась с напряжением.

Ульяна Кайшева, завершавшая эстафету, стрельбу отработала чисто, но поезд к тому моменту уже ушел.

Шансы на медаль были потеряны после двух штрафных кругов Мироновой 

- Результат не совсем такой, которого мы ждали, - резюмировал главный тренер сборной Валерий Польховский. - С первого этапа все не пошло. Сделаем хорошую аналитику, голову пеплом посыпать не собираемся. Нет никаких претензий, ребята работали, дистанция тяжелая, был свежий снег. Но где-то, видимо, не все получилось.

Окей, поверим тренеру. Но перед следующими гонками уже тревожно. Напомним, завтра спринт пробегут мужчины.

Спорт Биатлон

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
Попова заявила о сохранении масочного режима в России
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Более 2 млн россиян привито первым компонентом вакцины "Спутник V"
В Крыму отреагировали на слова Киева о полетах НАТО над полуостровом
"ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси уже в следующем сезоне
Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта