Россияне провалили эстафету микст на старте ЧМ-2021

На старт сборная Союза биатлонистов России (под таким названием наша команда будет выступать в Поклюке из-за санкций Всемирного антидопингового агентства) вышла под первым номером. Эту привилегию россияне заслужили, выиграв единственную смешанную эстафету в текущем сезоне на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Так что наши входили в число фаворитов микста по умолчанию. Увы, подтвердить свои амбиции российская сборная не смогла. Хотя стартовала в том же, "золотом" составе.
Правда, был один нюанс. Согласно традиционному формату микста, первые два этапа эстафеты бегут женщины, два следующих - мужчины. Но на ЧМ-2021 организаторы решили поэкспериментировать и поменяли порядок. В итоге первым за наших бежал Александр Логинов. Получилось не слишком удачно: три дополнительных патрона на огневых рубежах и почти 30-секундное отставание от лидера. На втором этапе Эдуард Латыпов едва не ушел на штрафной круг после стрельбы лежа, а потом "задохнулся" на финише, отпустив лидировавших норвежцев больше, чем на минуту.
Казалось, хуже уже быть не может. И действительно, поначалу Светлана Миронова даже подарила реальную надежду на медаль, идеально отработав "лежку". А потом сама же отправила себя в нокдаун, заехав на два штрафных круга после "стойки". Как итог, две с лишним минуты отставания от первого места. После своего этапа Света нашла силы выйти в прямой эфир "Матч ТВ", за что ей респект.
- Была очень тяжелая гонка, не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что получилась такая "стойка", - сказала Миронова, честно признавшись, что не справилась с напряжением.
Ульяна Кайшева, завершавшая эстафету, стрельбу отработала чисто, но поезд к тому моменту уже ушел.
- Результат не совсем такой, которого мы ждали, - резюмировал главный тренер сборной Валерий Польховский. - С первого этапа все не пошло. Сделаем хорошую аналитику, голову пеплом посыпать не собираемся. Нет никаких претензий, ребята работали, дистанция тяжелая, был свежий снег. Но где-то, видимо, не все получилось.
Окей, поверим тренеру. Но перед следующими гонками уже тревожно. Напомним, завтра спринт пробегут мужчины.