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10.02.2021 18:39
Рубрика: Спорт

Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира

Текст: Максим Домчев
Победой сборной Норвегии завершилась смешанная эстафета на чемпионате мира в Поклюке. Серебро у команды Австрии, бронза досталась шведам. Российская команда финишировала девятой.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Открывала программу чемпионата мира в Поклюке смешанная эстафета. Только на этот раз было принято решение поменять местами привычный порядок. Первыми на старт ушли мужчины, а завершать гонку предстояло женщинам.

Фото: AP
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Лучше всех с задачей справились норвежцы. Завоевав лидерство на втором этапе, они его не упустили, опередив команду Австрии на 27 секунд. Третье место заняла Швеция, опередившая на последнем огневом рубеже украинскую команду. Россия стала лишь девятой.

В составе сборной России первым в гонку ушел Александр Логинов. На огневых рубежах он потратил три дополнительных патрона, проиграв лидеру почти полминуты. Эдуард Латыпов также прибавил к этому три промаха и передал эстафету Светлане Мироновой на седьмой позиции, с отставание более минуты.

Миронова начала неплохо, но на второй стрельбе ее скорость на трассе сыграла злую шутку. Россиянка заработала два штрафных круга, завершив этап 11-й с отставанием более двух минут. Ульяна Кайшева старалась исправить положение, но сумела лишь попасть в десятку лучших.

Спорт Биатлон Чемпионат мира по биатлону-2021

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