Российский национальный оркестр проведет Большой всероссийский отбор юных музыкантов от 10 до 18 лет, которые по результатам конкурса смогут принять участие в гастрольном туре оркестра вместе с Михаилом Плетневым по городам России осенью 2021 года.

Новый проект РНО - первый в истории симфонических оркестров России. В течение двадцати пяти лет РНО ведет концертный цикл "Волшебство музыки", адресованный детям и юношеству. С этого года оркестр начинает проводить конкурс юных музыкантов в возрасте от 10 до 18 лет. Новый проект принципиально отличается от других детских конкурсов тем, что на всех его этапах к работе привлекаются действующие артисты оркестра. В перспективе РНО планирует открыть свою ежегодную Молодежную программу.

Конкурс пройдет по специальностям фортепиано, струнные инструменты - скрипка, виолончель, духовые и ударные инструменты - флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, валторна, труба, тромбон, ксилофон. Прослушивания будут проводиться в два тура в дистанционном формате. Жюри, в состав которого войдут солисты, концертмейстеры и артисты РНО, выберет по видеозаписям 30 финалистов. Эти юные музыканты приедут в Москву со 2 по 8 мая на очные мастер-классы - это три индивидуальных занятия, которые с ними проведут артисты РНО. Проезд и проживание финалистов и их педагогов в Москве будут оплачены организаторами конкурса. По результатам второго тура 20 июня будет определен победитель: он и получит главный приз - участие в гастролях РНО по городам России под управлением Михаила Плетнева.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 10 февраля по 1 марта 2021 года.