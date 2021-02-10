Школы не смогут использовать мобильники для обучения

Напомним, ранее на "горячей линии" в "Российской газете" заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина сообщила, что у ведомства нет запрета приносить мобильные телефоны в школу. Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения - это никак не регламентируется.

"Речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения. И если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску… Но ни в коем случае не личные телефоны учеников", - рассказала Ирина Брагина.

Согласно новым санитарным правилам, дети 1-2 класса должны проводить за компьютером не более 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 минут. А старшеклассники - 35 минут. Диагональ интерактивной доски должна составлять не менее 165,1 см. Минимальная диагональ для монитора компьютера или ноутбука - не менее 39,6 см, для планшета - 26,6 см.

Экран гаджета должен находиться от ребенка на расстоянии не менее 50 сантиметров.