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10.02.2021 02:44
Рубрика: В мире

Шредер: Санкции никогда не работали в отношении России

Фото: AFP/Julian Stratenschulte Фото: AFP/Julian Stratenschulte
Фото: AFP/Julian Stratenschulte

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью газете Handelsblatt раскритиковал попытки проведения политики посредством санкций, подчеркнув, что санкции еще никогда не работали в отношении такой страны, как Россия.

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"Мы знаем из собственной истории, что всегда, когда мы имели хорошие отношения с Россией, на этом континенте был мир. Когда было иначе, мира не было", - цитирует ТАСС бывшего канцлера. По его словам, отношения с Россией очень важны для международной политики и для решения международных вопросов.

Шредеру был задан вопрос о перспективах реализации проекта "Северный поток-2". Политик выразил уверенность, что газопровод будет достроен. По его словам, это важно для Германии и Европы. "Увязывать это с какими-либо другими вопросами я считаю абсолютно ошибочным", - подчеркнул Шредер.

В конце января бывший канцлер ФРГ также выступил в поддержку "Северного потока-2". Он отметил, что данный проект призван обеспечить энергоснабжение следующего поколения, а связанные с трубопроводом нападки на Россию не совпадают с мнением большинства жителей Германии. Сжиженный газ, который хотят поставлять в Германию США "наносит вред окружающей среде, он также дороже и менее удобен в использовании", нежели трубопроводный газ, отметил политик.

Газопровод "Северный поток-2", который свяжет Россию и Германию, готов на 94 процента. Мощность двух линий газопровода должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

В мире Европа Германия Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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