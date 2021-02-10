Постановление правительства Санкт-Петербурга от 10 февраля 2021 года № 58 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-10.3 и 12.6 постановления слова "По 28.02.2021" заменить словами "По 10.03.2021".

1.2. Пункт 2.1.4 постановления изложить в следующей редакции:

"2.1.4. Доступ посетителей в ночные кабаре, клубы (дискотеки), а также посещение гражданами указанных организаций".

1.3. Пункты 2.1.17, 2.1.18, 2-10.6, 2-38 и 18-20 постановления исключить.

1.4. В абзаце четвертом пункта 2-1 постановления слова "не более 20 человек" заменить словами "не более 30 человек".

1.5. В абзаце шестом пункта 2-5.12 постановления слова "не более 5 посетителей" заменить словами "не более 20 посетителей".

1.6. Абзац первый пункта 2-5.20 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.20. Организовать допуск посетителей на аттракционы при условии соблюдения следующих требований:".

1.7. Абзац девятый пункта 2-5.23 постановления изложить в следующей редакции:

"обеспечения с 12.02.2021 одновременного присутствия посетителей в количестве не более 75 процентов от количества зрительских мест в месте проведения соответствующего мероприятия".

1.8. Пункт 2-5.25 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.25. Организовать допуск посетителей на ледовые катки при условии соблюдения следующих требований:".

1.9. В абзаце втором пункта 2-5.25.1 постановления слова "на 10 кв. м" заменить словами "на 8 кв. м".

1.10. Абзац седьмой пункта 2-5.27 постановления изложить в следующей редакции:

"обеспечения с 12.02.2021 одновременного присутствия зрителей в количестве не более 75 процентов от наполняемости места проведения соответствующего мероприятия, но не более 25000 зрителей".

1.11. Дополнить постановление пунктами 2-5.28 и 2-5.29 следующего содержания:

"2-5.28. Осуществлять оказание услуг общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания (далее - фуд-корт и фуд-плейс), за исключением фуд-кортов и фуд-плейсов, расположенных на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, при условии соблюдения требований, предусмотренных в абзацах третьем и четвертом пункта 2-5.10 постановления, а также следующих условий:

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

обеспечения одновременного использования для оказания услуг общественного питания в фуд-кортах и фуд-плейсах не более 50 процентов столов.

2-5.29. Организовать допуск посетителей в части, не запрещенной (временно не ограниченной) постановлением, в объекты, предназначенные для развлечений и досуга, в том числе детские игровые комнаты, развлекательные центры, а также осуществлять деятельность в области досуга, отдыха и развлечений на территориях объектов общественного питания при условии соблюдения следующих требований:

принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга;

соблюдения требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

обеспечения недопущения использования посетителями танцполов".

1.12. Абзацы шестой и седьмой пункта 2-37 постановления изложить в следующей редакции:

"обеспечения недопущения работы ночных кабаре, клубов (дискотек);

обеспечения недопущения одновременного использования для оказания услуг общественного питания в фуд-кортах и фуд-плейсах более 50 процентов столов".

1.13. В пунктах 2-42, 2-43, 3.3, 3.5 и 18-11 постановления слова "по 28.02.2021" заменить словами "по 10.03.2021".

2. Постановление вступает в силу с 12.02.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







