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10.02.2021 21:42
Рубрика: Власть

В Петербурге с 12 февраля откроют фудкорты и разрешат караоке

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге с 12 февраля снимается часть ограничений для сферы общественного питания и развлечений, сообщает администрация Петербурга.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Самое знаковое - открываются фудкорты. Соответствующая договоренность с санитарными врачами была достигнута сегодня, 10 февраля, во время встречи с бизнес-сообществом. В релизе Смольного отмечается, что на фудкортах может быть задействовано не больше половины столиков.

В кафе и ресторанах снова разрешат развлекательно-досуговую деятельность. Например, в банкетных залах снова смогут выступать музыканты, также фактически снимается запрет на караоке.

Однако, как подчеркивают в администрации Петербурга, танцевать в ресторанах будет нельзя. Танцполы должны быть закрыты.

Заработают крытые парки аттракционов. Правда, внутри может находиться не более 50 процентов посетителей от максимальной заполняемости. Зато в кинотеатрах, театрах и в цирке может быть заполнено 75 процентов зрительных мест, а не 50, как раньше. А в музеях на одной экскурсии сможет находиться сразу 20 человек.

На спортивных матчах установлен лимит в 75 процентов заполненных зрительских мест, но при этом общее число зрителей не должно превышать 25 тысяч человек.

Смягчение ограничений объясняется стабилизацией эпидемической обстановки. Число заболевших неуклонно снижается, так, 10 февраля в городе зафиксировано 1169 новых случаев коронавирусной инфекции, а победили коварную болезнь в этот день 3589 человек. Число свободных коек в "ковидных" стационарах достигло 43 процентов, полным ходом идет вакцинация. В тестовом режиме прививать от коронавирусной инфекции начали у метро.

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