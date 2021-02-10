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10.02.2021 14:46
Рубрика: Власть

В Петербурге откроют фудкорты в торговых центрах

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В торговых центрах Петербурга откроются фудкорты. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе встречи руководителя регионального управления Роспотребназдора, уполномоченного по защите прав предпринимателей Северной столицы, а представителей профильных комитетов Смольного и предпринимателей.

Как сообщили "РГ" в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в ходе встречи предприниматели подтвердили, что если фудкорты откроются, они будут выполнять все санитарно-эпидемиологические требования.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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В аппарате петербургского бизнес-омбудсмена Александра Абросимова "РГ" рассказали, что после открытия фудкорты будут работать с некоторыми ограничениями. Их список сейчас прорабатывается.

В частности, с большой вероятностью будет ограничено число посетителей до 50 процентов от общего числа посадочных мест. Такие же ограничения сейчас введены для стационарных кафе и ресторанов. Планируется также обязать персонал использовать маски и перчатки, а столики расставлять так, чтобы соблюдалась социальная дистанция.

Напомним, фудкорты в петербургских ТЦ были закрыты в ноябре, когда в городе наблюдался резкий рост больных коронавирусной инфекцией. С середины января ситуация в Петербурге стабилизируется. Если в декабре фиксировалось до 4 тысяч новых случаев в день, то сейчас около тысячи. Снижается число госпитализированных, растет число свободных коек в больницах и в городе постепенно отказываются от жестких ограничений. Например, точки общепита теперь работают круглосуточно.

Но до последнего момента фудкорты оставались под запретом. Это вызывало довольно болезненную реакцию как среди бизнесменов, так и у граждан, ведь в спальных районах фудкорты пользуются большой популярностью.

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