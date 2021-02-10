Такэси Китано снимет свой последний фильм

Легендарный 74-летний японский актер, режиссер, комик, сценарист, писатель, шоумен и так далее Такэси Китано приготовился к своей, похоже, прощальной работе.

Как передает Variety, Китано поставит историческую самурайскую драму "Шея" (Kubi), после чего с большой вероятностью оставит кинематограф, дабы, как с некоторых пор озвучивал, посвящать больше времени личной жизни и таки сбросить ношу, "которую все эти годы нёс".

При этом стоит напомнить, что свою кинокомпанию Office Kitano Такэси оставил еще в 2018-м.

Главную роль в проекте сыграет Кэн Ватанабэ ("Последний самурай", "Бэтмен: Начало", картины линеек "Трансформеры" и "Годзилла"). Съемки начнутся в мае.

В центре сценария - одноименный роман Китано, изданный в 2019-м. Его события, имеющие реальную почву, происходят в 1582 году и сосредоточены на смерти прославленного военачальника Оды Нобунаги.

Представитель Китано информацию никак не комментировал, но она уже вовсю распространена национальными СМИ.

Набунага, сделавший харакири в июне 1582-го после проигранной битвы, - грандиозной для японской истории значимости личность, жившая в период период Сэнгоку, "Эпоху воюющих провинций", и костьми ложившийся за объединение страны.

Вокруг причин, вызвавших столь скорбный, хотя и благородный финал, есть несколько гипотез. От мести атаковавшего храм, где находился военачальник, сюзерена Нобунаги Акитэ Мицухидэ - за доставленные бедняге унижения, то есть, "по личным мотивам", до более мерзкой версии. Согласно которой Акитэ выступил гнусным наймитом врагов Нобунаги, в частности - сёгуна Ёсиаки и самого императора.

Но точные причины предательства погребены во тьме веков.

Последней на сегодня режиссерской работой Китано стал боевик с характерным названием "Последний беспредел" - сиквел "Полного беспредела" 2012-го, бывшего сиквелом просто "Беспредела" 2010-го.