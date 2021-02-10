Турция может отправить своего первого космонавта на "Союзе"

Турция, вероятно, предпочтет отправить своего первого космонавта на российском корабле "Союз". Об этом заявил глава Космического агентства Турции (TUA) Сердар Хусейн Йылдырым, которого цитирует ТАСС.

Он отметил, что вероятность того, что турецкая сторона использует для отправки своего космонавта именно "Союз", очень велика, поскольку "это надежный космический корабль, мы в этом уже убедились. Он себя очень хорошо зарекомендовал в космосе".

Пока что неизвестно, кто станет первым турецким космонавтом, но велика вероятность, что это будет женщина.

Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии открытия Национальной космической программы, рассказал о планах войти в число ведущих космических держав. В частности, помимо отправки человека в космос, уже в 2023 году, когда будет отмечаться 100-летие Турецкой республики, планируется отправить на Луну турецкий модуль, который совершит там жесткую посадку. А в 2028 году, по словам Эрдогана, должна быть произведена мягкая посадка на поверхность спутника Земли.