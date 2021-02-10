В "Аяксе" подтвердили, что Промес близок к уходу из клуба

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс заявил, что полузащитник амстердамской команды Квинси Промес близок к уходу из клуба.

По словам Овермарса, Квинси больше не игрок основного состава. И именно этим обусловлено желание "Аякса" выставить его на трансфер.

"Основная причина, по которой мы отпускаем Промеса, - он уже не футболист стартовой обоймы. Ожидаю, что сделка состоится в ближайшее время", - приводит слова Овермарса портал sportnieuws.nl.

Скорее всего, Промес уже еще до закрытия зимнего трансферного окна в России вернется в "Спартак". Ранее сообщалось, что хавбек сборной Нидерландов должен пройти медосмотр в стане "красно-белых".

Квинси выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. Вместе со столичным клубом он стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. Летом 2018 года Промес присоединился к испанской "Севилье", а спустя еще год - к "Аяксу".