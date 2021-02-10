В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики коронавируса, который снижает общее время проверки в три-четыре раза. Информация размещена на сайте ведомства.

Отмечается, что общее время тестирования составит час-полтора вместо четырех-пяти часов при обычной ПЦР. Новый тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP).

Система полностью адаптирована для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось о том, что новый экспресс-метод тестирования на COVID-19 изобрели ученые новосибирского академгородка. Для того, чтобы выявить инфекцию, достаточно дать испытуемому подышать в трубочку электронного газоанализатора со спектрометром. Дело в том, что выдыхаемый человеком воздух представляет собой смесь 750 летучих соединений. И у страдающих тем или иным недугом состав этой смеси меняется.