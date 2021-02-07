Новый экспресс-метод тестирования на COVID-19 изобрели ученые новосибирского академгородка. Для того, чтобы выявить инфекцию, достаточно дать испытуемому подышать в трубочку электронного газоанализатора со спектрометром.

Дело в том, что выдыхаемый человеком воздух представляет собой смесь 750 летучих соединений. И у страдающих тем или иным недугом состав этой смеси меняется. Так, больные сахарным диабетом выделяют большое количество ацетона. А у инфицированного ковидом преобладают другие биомаркеры: этилбутаноат и изопропанол. Сам процесс тестирования занимает не больше двух минут. Весь спектр выдоха отражается на экране монитора. Рисунки у больных и здоровых разные.

Разработчики тестируют новое устройство в больницах и частных медицинских центрах. Экспресс-диагностику, как сообщают "Вести", прошли уже больше тысячи жителей Новосибирска. Полученные данные ученые анализируют с использованием современных нейросетей. По словам научного сотрудника Института автоматики и электрометрии СО РАН Александра Кугаевских, нейросети - это единственное, что сегодня помогает проанализировать спектр с 85-процентной точностью.

Результатом проводимой работы станут официальные клинические исследования, результаты которых ученые смогут подтвердить в лабораториях Европы. Цель, как уточнил руководитель компании-разработчика Максим Дведенидов, - получить медицинский сертификат, позволяющий применять устройство для диагностики коронавируса в разных странах.

А пока предполагается начать использовать изобретенный новосибирцами прибор в крупных торговых центрах и аэропортах. С его помощью будет проще выявлять не только COVID-19, но и рак легкого, туберкулез, грипп, астму и другие болезни дыхательных путей.