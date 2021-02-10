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10.02.2021 18:54
Рубрика: Происшествия

Машина без износа

Верховный суд разъяснил, сколько страховщик должен заплатить по ОСАГО
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
Если страховщик отказался направить машину на ремонт, а суд решил, что он это должен был сделать, то пострадавший должен получить всю сумму ущерба без учета износа автомобиля. К такому заключению пришел Верховный суд, разбирая спор между страховой компанией и автовладельцем.
Если страховщик отказался направить машину на ремонт, то по суду он должен будет оплатить его без учета износа. Фото: Александр Корольков Если страховщик отказался направить машину на ремонт, то по суду он должен будет оплатить его без учета износа. Фото: Александр Корольков
Если страховщик отказался направить машину на ремонт, то по суду он должен будет оплатить его без учета износа. Фото: Александр Корольков

Итак, на стоящий автомобиль некоего Саиляна наехал другой автомобиль. Вина второго была установлена. Саилян обратился к своему страховщику за прямой выплатой. Страховщик организовал осмотр автомобиля, по результатам которого специалист составил акт. В акте было указано, что объем повреждений с технической точки зрения не соответствует заявленным событиям и получен при иных обстоятельствах. На этом основании страховщик отказал в направлении на ремонт или выплате страхового возмещения.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Пострадавший провел независимую оценку, а затем предъявил страховщику претензию, страховщик повторил свой отказ по тем же основаниям. Тогда Саилян обратился в суд с просьбой взыскать страховое возмещение в размере 346 300 рублей, неустойку, штраф и прочее.

Районный суд назначил судебную автотехническую экспертизу. Согласно ее заключению, часть повреждений автомобиля соответствует заявленному механизму столкновения. Стоимость восстановительного ремонта автомобиля истца по повреждениям, полученным в этой аварии, в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт, утвержденной Центробанком, составляет без учета износа 346 300 рублей, с учетом износа - 256 500 рублей. Районный суд взыскал со страховщика сумму без учета износа, а также штраф 100 000 рублей, неустойку до заседания суда в размере 100 000, компенсацию морального вреда (1000 рублей), а также судебные расходы.

Кроме того, со страховщика в пользу пострадавшего взыскана неустойка за каждый день просрочки до дня фактического исполнения решения суда, но не более 300 тысяч.

Апелляционный суд, в который обратился страховщик, оставил это решение без изменения. Однако Второй кассационный суд определение апелляционного суда отменил и направил дело на новое рассмотрение, указав, что страховое возмещение взыскано в денежном эквиваленте, а следовательно, размер расходов на запчасти должен определяться с учетом износа. Это решение обжаловал в Верховном суде Саилян.

И Верховный суд указал, что по закону об ОСАГО страховщик после осмотра машины или проведения независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт и осуществляет оплату стоимости восстановительного ремонта. При этом стоимость такого ремонта оплачивается без учета износа комплектующих.

Перечень случаев, когда страховое возмещение по выбору потерпевшего, по соглашению потерпевшего и страховщика либо в силу объективных обстоятельств вместо организации и оплаты восстановительного ремонта осуществляется в форме страховой выплаты, установлен законом об ОСАГО.

Страховщик не направил машину на ремонт, поэтому должен компенсировать его стоимость 

Обстоятельств, в силу которых страховая компания имела право заменить без согласия потерпевшего организацию и оплату восстановительного ремонта на страховую выплату, судами не установлено.

Страховщик не исполнил своих обязательств по организации восстановительного ремонта, в связи с чем должен возместить потерпевшему стоимость такого ремонта без учета износа комплектующих. Поэтому Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на новое рассмотрение во Второй кассационный суд.

Это новое слово в судебной практике, которое автовладельцам, конечно, выгоднее. Страховщикам дороже обойдется отказ от своих обязательств.

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