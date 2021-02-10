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10.02.2021 15:00
Рубрика: Видео

Видео: четырехсекундную аварию в "Форсаже" снимали восемь месяцев

Текст: Григорий Гомельчук

Режиссер Джастин Лин опубликовал в своем Twitter видео, показывающее, как снимался невероятный трюк из девятого "Форсажа".

Фото: iStock
Коала спровоцировал массовую аварию, а потом сам сел за руль

Фанаты фильма наверняка уже видели этот эпизод в официальном трейлере: красная Toyota GT86 переворачивается на бок, разбивает стеклянную витрину алкомаркета, пролетает через него насквозь и точнехонько попадает в проезжающий мимо фургон.

Может показаться, это компьютерная графика, но нет: практически все снято вживую. В самом начале машину переворачивает на бок какое-то механическое приспособление, а потом она движется по рельсам в сопровождении заранее запрограммированных камер.

Джастин Лин рассказывает, что съемки четырехсекундного эпизода заняли у его команды четыре дня, а подготовка к ним длилась целых восемь месяцев! А еще съемочный процесс - плачьте, поклонники японского автопрома - потребовал жертв в виде трех уничтоженных GT86.

"Форсаж 9" должен был выйти на экраны еще в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 премьеру отменили, и теперь первые зрители увидят его, в лучшем случае, в мае.