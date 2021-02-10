Видео: четырехсекундную аварию в "Форсаже" снимали восемь месяцев

One 4 second shot in #F9. 8 months of prep. 4 days of production. 3 cars destroyed. Work from over a hundred of the most dedicated and talented crew. Best job in the world! pic.twitter.com/QK4wNYvAhE — Justin Lin (@justinlin) February 7, 2021

Режиссер Джастин Лин опубликовал в своем Twitter видео, показывающее, как снимался невероятный трюк из девятого "Форсажа".

Фанаты фильма наверняка уже видели этот эпизод в официальном трейлере: красная Toyota GT86 переворачивается на бок, разбивает стеклянную витрину алкомаркета, пролетает через него насквозь и точнехонько попадает в проезжающий мимо фургон.

Может показаться, это компьютерная графика, но нет: практически все снято вживую. В самом начале машину переворачивает на бок какое-то механическое приспособление, а потом она движется по рельсам в сопровождении заранее запрограммированных камер.

Джастин Лин рассказывает, что съемки четырехсекундного эпизода заняли у его команды четыре дня, а подготовка к ним длилась целых восемь месяцев! А еще съемочный процесс - плачьте, поклонники японского автопрома - потребовал жертв в виде трех уничтоженных GT86.

"Форсаж 9" должен был выйти на экраны еще в прошлом году, но из-за пандемии COVID-19 премьеру отменили, и теперь первые зрители увидят его, в лучшем случае, в мае.