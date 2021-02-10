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10.02.2021 07:42
Рубрика: Общество

Врач назвала нюансы формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Массовая вакцинация от коронавируса поможет выработать коллективный иммунитет от CОVID-19 даже если некоторые группы населения оказались не охвачены прививками.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Как сообщила РИА Новости заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем Полина Степенская, существует специальная формула расчета необходимого количества иммунизированных для появления коллективного иммунитета. Для коронавируса до появления британского варианта показатель заражаемости составлял 2,5. Британский штамм увеличивает этот показатель до 4, для сравнения, для кори, например, этот показатель выше 10.

"Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1-1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75 процентов популяции были иммунизированы - переболели или привиты" - заявила иммунолог.

Полина Степенская пояснила, что даже если все в стране будут болеть британским штаммом, то вакцинация 75 процентов населения вполне позволит выработать коллективный иммунитет.

Отметим, что в России массовая вакцинация от коронавируса началась в январе. Прививки теперь делают не только врачам, учителям и людям из групп риска. Записаться на процедуру могут все желающие. По словам главы НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина "Спутник V" показала эффективность 92 процента. Прививка будет защищать от заражения "короной" в течение двух лет (так работает аналогичная вакцина от лихорадки Эбола).

Наука Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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