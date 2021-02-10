Вратарь "Рейнджерс" Георгиев объяснил эмоциями драку с одноклубником

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев впервые высказался о драке с партнером по команде, которая произошла в конце января.

Это случилось после поражения "Рейнджерс" от "Питтсбурга" (4:5, в овертайме) в матче регулярного чемпионата НХЛ. По окончании встречи в подтрибунном помещении Георгиев повздорил с защитником Тони Деанджело и дело дошло до стычки. В итоге клуб принял решение расстаться с Деанджело, чья игра вызывала немало критики.

"Не хочу вдаваться в подробности того, что произошло. Просто хочу оставить это позади. Это были эмоции и это все, что я могу сказать. Желаю Тони всего наилучшего", - приводит New York Post слова Георгиева.