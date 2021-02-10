Захарова: Навального нельзя назвать узником совести, потому что совести у него нет

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Алексей Навальный не может быть назван "узником совести" ввиду отсутствия последней. Об этом она заявила в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

"Хотела бы сказать, что оказывали поддержку, либо были вовлечены в эту кампанию и западные СМИ... а также неправительственные организации: Amnesty International, которая назвала Навального "узником совести". Это просто оксюморон - нельзя назвать "узником совести" человека, у которого совести нет, потому что он врет", - заявила Захарова.

Она также отметила, что Москва не может расценивать действия вовлеченных стран "иначе как противоречащую международно-правовым принципам попытку недобросовестного использования информационных ресурсов с целью вмешательства во внутренние дела страны".